Amministrative 2021, affluenza al 41% nel primo giorno al voto: 20 punti in meno di cinque anni fa

Secondo giorno di voto alle elezioni amministrative 2021. Le urne sono aperte a partire dalle ore 7 e lo resteranno fino a questo pomeriggio, alle ore 15. Ieri, domenica 3 ottobre, l'affluenza registrata ha segnalata un netto calo di partecipazione: alle 23 si fermava circa al 41%. Sono 20 punti in meno rispetto a cinque anni fa, quando alla stessa ora si poteva contare su un affluenza del 61%. Bisogna anche considerare, tuttavia, che le scorse amministrative si sono svolte in un giorno solo: per conoscere l'effettivo dato sull'affluenza bisognerà aspettare la chiusura dei seggi oggi.

Le grandi città non sono state in questo senso un'eccezione, anzi. Sia a Milano (37%) che Roma (36%), Torino (36%), Bologna (35%) e Napoli (33%) il dato sull'affluenza alla chiusura del primo giorno di voto è rimasto sotto quota 40%. Non è quindi scontato che oggi a fine giornata si riesca a superare la quota del 50%.Il voto ha riguardato 1.153 Comuni. A metà giornata, secondo quanto registrato dal Viminale alle ore 12, aveva votato poco più del 12% degli aventi diritto.

Anche diversi volti noti della politica si sono recati al voto e in alcuni casi hanno rotto il silenzio elettorale. Silvio Berlusconi nella sua prima uscita pubblica da diversi mesi si è recato al seggio a Milano e ha affermato: "I candidati sindaci sono quelli che vengono fuori dalle scelte di questo o quel leader di partito, invece che da scelte democratiche, quindi forse la prossima volta bisognerà cambiare sistema", per poi assicurare che comunque la coalizione di centrodestra è unita.

Non si vota solo nei Comuni. Questa tornata riguarda anche la Calabria, chiamata a scegliere il nuovo governatore. E infine, si vota anche per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Siena, dove è candidato il segretario del Pd Enrico Letta.