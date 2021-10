Risultati definitivi elezioni Roma: Michetti 30,21%, Gualtieri 27,02%, Calenda 19,71%, Raggi 19,15% Le elezioni comunali romane, per quanto combattute, sono andate alla fine come previsto: Enrico Michetti 30,21%, Roberto Gualtieri 27,02%, Carlo Calenda 19,71%, Virginia Raggi 19,15%. Alla fine Calenda super la sindaca uscente che arriva solo quarta, ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra.

A cura di Valerio Renzi

Intanto c'è da dire una cosa: per una volta i sondaggi e gli exit poll non aveva sbagliato poi di tanto. Le elezioni comunali di Roma sono andate come previsto: il candidato del centrodestra Enrico Michetti è arrivato primo con il 30,21% dei voti, seguito dal candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri con il 27,02% dei consensi. Un bipolarismo quasi perfetto visto che la sindaca uscente Virginia Raggi (19,15%) e Carlo Calenda (19,71%), sono arrivati al quarto e al terzo posto con circa un quinto dei consensi per uno divisi da una manciata di voti. Mai così basso il dato dell'affluenza: solo il 48,83% dei cittadini romani si è recato alle urne.

La notte più amara è stata per Virginia Raggi che nel suo discorso di saluto da sindaca ha chiarito che non darà indicazione di voto. Lo stesso ha dichiarato Carlo Calenda, che si è detto però soddisfatto del risultato ottenuto. Per quanto riguarda i partiti crolla il Movimento 5 Stelle (dal 35 all'11%), mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si afferma come primo partito. Risultato ottimo anche per la Lista Calenda mentre il Partito Democratico si ferma al 16% dei consensi, non crescendo rispetto a cinque anni fa.

Ballottaggio Michetti – Gualtieri: caccia ai voti di Raggi e Calenda

Se Roma ha chiuso la stagione del governo del Movimento 5 Stelle e della sindaca Raggi, deve ancora decidere quale sarà il suo prossimo futuro scegliendo l'inquilino del Campidoglio per il prossimo quinquennio. Il ballottaggio sarà dunque tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri e i cittadini romani saranno chiamati alle urne il prossimo 17 e 18 ottobre. Sulla carta il favorito è Gualtieri che, secondo tutti i sondaggi, ha ottime possibilità di battere Michetti attirando i voti di Calenda e Raggi. Ma la partita è tutt'altro con conclusa visti anche i livelli di astensione: entrambi i candidati dovranno convincere a tornare alle urne i cittadini e tentare di conquistare nuovi voti.