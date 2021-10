Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è il primo partito a Roma I primi risultati (non definitivi) delle elezioni comunali a Roma per quanto riguarda le liste: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è il primo partito a Roma con una percentuale vicina al 18 per cento. Sfida per il secondo posto tra la lista Calenda sindaco e il Partito democratico, che si attestano su percentuali tra il 16 e il 17 per cento. Al terzo posto c’è il Movimento 5 Stelle all’11 per cento.

A cura di Enrico Tata

Le proiezioni lo danno per certo e il dato sembra essere confermato dai primi risultati pubblicati sul sito di Roma Capitale (28 per cento delle sezioni scrutinate): Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito a Roma con una percentuale vicina al 18 per cento. Sfida aperta per il secondo posto tra la lista Calenda sindaco e il Partito democratico, che si attestano su percentuali tra il 16 e il 17 per cento. Al terzo posto c'è il Movimento 5 Stelle all'11 per cento, mentre la Lega di Matteo Salvini si ferma al 6 per cento. Alle amministrative del 2016 Fratelli d'Italia aveva conquistato il 12,6 per cento delle preferenze, con il Partito democratico, a sostegno dell'allora candidato sindaco Roberto Giachetti, che si era fermato al 17 per cento.

Elezioni Roma: Gualtieri e Calenda forti al centro, Michetti in periferia (ma affluenza bassa)

Al primo municipio, quello del centro storico, sfida per la vittoria tra Roberto Gualtieri e Carlo Calenda, entrambi vicini al 30 per cento dei consensi, con Michetti lontano intorno al 20 per cento e Raggi vicina al 10 per cento. Stesso discorso per quanto riguarda il secondo municipio, quello dei Parioli, con Calenda e Gualtieri vicinissimi. In questi municipi la prima lista è nettamente quella di Carlo Calenda (c'è da ricordare che Calenda è sostenuto soltanto da una lista), con il Partito democratico vicino al 17 per cento.

Al sesto municipio, quello delle Torri, periferia Est della Capitale, l'affluenza è stata la più bassa di tutta Roma, con quasi il 43 per cento. Michetti ha conquistato oltre il 40 per cento delle preferenze, con Fratelli d'Italia al 22 per cento. La sindaca Raggi è al 28 per cento, Calenda è al 9 per cento e Gualtieri è al 17 per cento, con il Partito democratico al 12 per cento. In generale l'affluenza è stata più alta nelle zone centrali della città e più bassa in periferia. Ancora, il centrodestra è in vantaggio nelle zone periferiche, con la sindaca Raggi che si è ben difesa, soprattutto ad Ostia, mentre Gualtieri e Calenda sono in netto vantaggio nei due municipi del centro, il primo e il secondo.

Michetti e Gualtieri verso il ballottaggio

Con ogni probabilità saranno Enrico Michetti e Roberto Gualtieri i candidati che si sfideranno al ballottaggio in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre a Roma. Il candidato del centrodestra si attesta al 30,8 per cento (28 per cento delle sezioni scrutinate) e il candidato del centrosinistra è al 27 per cento. La sindaca Raggi è al 19,9 per cento e Calenda è al 18,3 per cento.