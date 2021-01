Crisi di Governo, le notizie di oggi, Di Maio cerca “costruttori tra i parlamentari di Italia Viva”, Renzi: “No alla fiducia”

Le notizie di oggi sulla crisi di governo tra Conte e Renzi in diretta. Lunedì Conte sarà alla Camera, martedì al Senato per chiedere la fiducia. È caccia aperta ai “responsabili” o “costruttori” a Palazzo Madama, dove mancano almeno 11 voti per ottenere la maggioranza e andare avanti senza Italia Viva. Al Senato nasce il gruppo Maie-Italia23 proprio per accogliere i sostenitori di Conte. Renzi attacca il Pd: “Su Conte la pensavate come noi” e spiega che i suoi parlamentari non voteranno la fiducia. Secondo Di Maio, anche tra deputati e senatori di Italia Viva “ci sono dei costruttori”. Dalle opposizioni Salvini e Meloni continuano a chiedere il ritorno al voto.