Covid Italia, news di oggi: mezza Italia in giallo, Liguria verso l’arancione. Scuola, nuove regole su dad e ritorno in classe

Gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Vola il tasso di positività al 22% anche se sono poco più di 61mila i nuovi casi di Covid e 133 i morti, come emerso dall'ultimo bollettino. Da oggi lunedì 3 gennaio più di mezza Italia è in zona gialla: a Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento si aggiungono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Il governo pensa a nuove misure per frenare la quarta ondata. Ipotesi estensione del Super Green Pass ai luoghi di lavoro. Mercoledì in consiglio dei ministri la scelta sull'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Scuola, nuove regole: si valuta dad solo per non vaccinati con due positivi in classe.

In Israele quarta dose di vaccino covid a tutti gli over 60 e sanitari dopo 4 mesi dal booster. In Europa superati i 100 milioni di contagi: si tratta di un terzo delle infezioni di tutto il mondo. Negli Usa caos aeroporti per Covid e maltempo: oltre 2600 voli cancellati. In Cina 161 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in India è record settimanale di contagi.

