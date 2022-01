Covid Campania, 6.653 contagi e 21 morti: bollettino di lunedì 3 gennaio 2022 Sono 6.653 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 13,64%, altri 21 decessi. I ricoverati sono 810 (+32 rispetto a ieri).

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 6.653 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 48.768 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino odierno. Il tasso di positività registrato oggi è così del 13,64% (ieri era stato del 17,5%, cifra tuttavia "falsata" dal basso numero di tamponi analizzati a Capodanno).

I decessi per Covid sono stati 21, di cui 14 nelle ultime 48 ore e altri 7 già avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. I ricoverati in ospedale sono 810 (+37 rispetto a ieri): di questi, 60 sono nei reparti di terapia intensiva (+5), altri 750 (+32) sono invece ricoverati nei reparti di degenza ordinaria. Il numero di ricoverati non era così alto dallo scorso 31 maggio 2021. Questo invece il report dei posti letto in ospedale per malati Covid: raggiunto da qualche giorno il 15% dei posti letto occupati in degenza ordinaria.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 60

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 750

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, la Campania si prepara alla trincea invernale: dopo il Loreto Mare e il San Giovanni Bosco anche l'ortopedia del Cardarelli e l'area filtro dell'ospedale Santobono sono state riconvertite per ospitare solo malati Covid. Intanto il presidente regionale Vincenzo De Luca torna a parlare di chiusura delle scuole. "Una misura equilibrata e di grande utilità il rinvio del ritorno a scuola alla luce del quadro dei contagi tra i giovanissimi", ha spiegato De Luca. La decisione verrà presa nelle prossime ore a Palazzo Santa Lucia.