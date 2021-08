Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: monitoraggio Iss, Sicilia in zona gialla da lunedì. Vaccino, Abrignani: “Terza dose a fine anno”

Nuovi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati registrati 7.221 nuovi casi su 220.872 test effettuati e 43 morti per Coronavirus. Il tasso di positività si attesta al al 3,3% (+0,2%). È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Nuova impennata di contagi in Sicilia che con il monitoraggio di oggi dell'Iss passerà in zona gialla da lunedì. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +758

Veneto: +719

Campania: +696

Emilia-Romagna: +561

Lazio: +582

Piemonte: +305

Sicilia: +1.097

Toscana: +677

Puglia: +284

Friuli-Venezia Giulia: +36

Marche: +251

Liguria: +139

Abruzzo: +98

Calabria: +281

P.A. Bolzano: +46

Sardegna: +424

Umbria: +164

P.A. Trento: +44

Basilicata: +48

Molise: +4

Valle d'Aosta: +7

Oggi nuovo monitoraggio Iss con Rt e incidenza del contagio. Sicilia in zona gialla da lunedì, assessore alla salute Razza: "Paghiamo per i no vax, una minoranza che però decide per tutti. Il Cts decide se approvare la proroga della validità del green pass da 9 a 12 mesi. Abrignani: "Terza dose di vaccino agli italiani tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo". La campagna vaccinale ha raggiunto i 76,5 milioni di vaccini anti covid somministrati mentre sono 37 milimi le persone completamente vaccinate. Oltre la metà dei ragazzi di scuola raggiunto con prima dose. Nel mondo 214,5 milioni di casi e 4,4 milioni di morti.