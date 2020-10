Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Trump e la moglie Melania positivi

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 2 ottobre. In forte aumento i nuovi casi di contagio in Italia dove ieri sono stati registrati 2.548 nuovi positivi e 24 decessi, ma è record di tamponi (118.236). Il presidente Usa Donald Trump è risultato positivo al Covid 19: “Sono in quarantena con Melania, supereremo anche questa”. Balzo in avanti delle infezioni in Veneto, Campania e Lombardia. Conte: “Chiederemo una proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio”. Il ministro Speranza: “Vedremo la luce nei primi mesi del 2021”. L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha annunciato di aver cominciato l’iter di approvazione del vaccino Oxford-AstraZeneca. Nel mondo oltre un milione di morti e 33,8 milioni di contagi. Secondo l’Oms però le vittime “sono certamente di più”. In Europa preoccupano Spagna, Francia e Regno Unito.