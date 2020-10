Il Genoa ha annunciato la positività anche di Brlek e Zajc, e anche di un collaboratore dello staff di Maran. Salgono a 14 i calciatori che hanno contratto il Covid-19, giovedì era stato annunciato il contagio dell'attaccante Mattia Destro. Questa la nota pubblicata dal club del presidente Enrico Preziosi: "Gli accertamenti effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato la positività per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L'attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì".

Aumenta così ulteriormente il numero dei contagiati del Genoa, il totale è 19. Quattordici di essi sono calciatori, cinque sono collaboratori tecnici e fanno parte dello staff di Maran, quasi tutto sono stati trovati positivi tra sabato scorso e lunedì. Il primo contagiato è stato il portiere Mattia Perin, che era positivo con febbre. Sabato scorso si è acceso il campanello d'allarme. Tutti hanno dovuto fare il tampone, Schone è stato trovato positivo, gli altri erano negativi. Così il Genoa è partito alla volta di Napoli, dove è sceso in campo domenica scorsa ed ha perso per 6-0 nella seconda giornata di campionato. Lunedì, nel day after del match con i partenopei, i tesserati dei Grifoni hanno effettuato nuovamente i tamponi e la bellezza di dodici sono stati trovati positivi. Un numero enorme che ha messo in allarme tutto il campionato e in particolare il Napoli, avversario del Genoa nella 2a di Serie A. Poi è stata riscontrata la positività anche di Mattia Destro, che tra l'altro da pochi giorni è diventato papà. E all'elenco si sono aggiunti anche Zajc e Brlek. La Lega di Serie A ha deciso di rinviare la partita di campionato con il Torino, che era in programma sabato 3 ottobre.