Ancora in aumento i casi Coronavirus in Italia. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia è salito a quota 319.908 (+2499 nelle ultime 24 ore, ieri erano 2.548). I guariti sono 229.970 (+1126 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.140 ) e i morti 35.941 (+23, ieri erano 24). È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 2 ottobre, reso noto dal Ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati. In Italia attualmente si registrano 53.997 casi positivi (+1.350). Di questi 3.141 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 294 in terapia intensiva mentre sono 49.259 quelli in isolamento domiciliare. La Campania è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi con un boom di contagi per il secondo giorno consecutivo, seguita da Lombardia, Lazio e Piemonte che anche oggi hanno superato i trecento contagi giornalieri. Sono 120.301 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 11.572.459 dall'inizio della pandemia: è record.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 319.908. Qui di seguito i dati riportati nella tabella giornaliera, con l’incremento delle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 107.358 (+307)

Emilia-Romagna: 35.577 (+163)

Piemonte: 35.731 (+219)

Veneto: 28.087 (+191)

Lazio: 17.004 (+264)

Toscana: 15.194 (+223)

Liguria: 13.586 (+140)

Campania: 13.524 (+392)

Marche: 8.025 (+42)

Puglia: 7.972 (+72)

Sicilia: 7.414 (+140)

Trento: 6.079 (+39)

Friuli Venezia Giulia: 4.789 (+66)

Abruzzo: 4.498 (+49)

Sardegna: 4.056 (+60)

Bolzano: 3.589 (+21)

Umbria: 2.562 (+62)

Calabria: 2.020 (+18)

Valle d’Aosta: 1.326 (+11)

Basilicata: 857 (+16)

Molise: 660 (+4)