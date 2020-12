In Italia nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute si registra un leggero calo dei positivi: 17.992 contro i 18.236 del giorno precedente per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.921.778 contagiati. Nelle ultime 24 ore i morti per covid sono stati 674, per un totale di 67.894 decessi dall'inizio dell'epidemia. I guariti sono invece complessivamente 1.226.086 (+22.272 ). I casi attualmente positivi sono 627.798 (-7.545). Di questi, 25.769 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 2.819 quelli in terapia intensiva. In totale i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 179.800 (-53.030) . La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto con oltre quattromila nuovi contagi Covid per il secondo giorno consecutivo, poi Lombardia ed Emilia Romagna.

Questa è la situazione regione per regione:

Lombardia: +2.744

Piemonte: +1.365

Campania: +1.201

Veneto: +4.211

Emilia Romagna: +1.745

Lazio: +1.428

Toscana: +514

Sicilia: +731

Liguria: +287

Puglia: +1.314

Marche: +381

Abruzzo: +227

Friuli Venezia Giulia: +753

Umbria: +142

P.A. Bolzano: +169

Sardegna: +285

P.A. Trento: +251

Calabria: +229

Valle d'Aosta: +24

Basilicata: +73

Molise: +73

Ieri sera il consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto: l’Italia sarà zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, con poche eccezioni. Nei giorni feriali compresi in questo periodo di festività il Paese entra in fascia arancione. Nel provvedimento sono fissate anche le regole per i pranzi e le cene nei giorni di festa: si potranno ricevere fino a un massimo di due ospiti, e si potranno invitare non solo i congiunti ma anche gli amici. Ma sarà consentito uscire una sola volta al giorno per recarsi in una casa diversa dalla propria.

Nel mondo i casi accertati sono 75.673.247, i decessi 1.674.843 secondo la Johns Hopkins University. Gli USA sono il paese più colpito seguiti da India, Brasile, Russia, Francia, Regno Unito, Turchia, Italia e Spagna.