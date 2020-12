in foto: Coronavirus Lazio

I nuovi contagi da coronavirus diagnosticati nel Lazio sabato 19 dicembre 2020 sono 1.410 (ieri erano stati 1428). Nelle ultime 24 ore la Regione Lazio ha comunicato 41 morti, ieri erano 74. I guariti sono 1.939. A Roma città i contagi sono 631. Nelle province si registrano 365 casi e sono quattordici i decessi nelle ultime 24h. Sono stati processati 15mila tamponi, mentre ieri erano 16mila. Il rapporto tra positivi e tamponi è stabile al 9 per cento.

Le cifre sui ricoveri nella Regione Lazio per Covid

I pazienti Covid-19 positivi con sintomi attualmente ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della rete del Lazio sono 2773 (ieri erano 2780, quindi 7 in più). Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 306 (ieri erano 310, quattro in più). In isolamento domiciliare ci sono 73501 persone. In totale i positivi nel Lazio sono 76589. Complessivamente, ricordiamo, la rete Covid del Lazio può contare su circa 5300 posti letto, di cui circa 900 di terapia intensiva.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Nella Asl Roma 1 sono 297 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventidue casi sono ricoveri. Si registrano nove decessi 63, 81, 81, 82, 82, 85, 86, 86 e 94 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 246 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 81, 82 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri. Si registrano due decessi di 69 e 92 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 84 e 85 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 134 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 62, 72, 74, 78 e 94 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 222 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventinove i casi con link a RSA Angeli Custodi di Nettuno e ventuno i casi con link a casa di riposo Domus S. Rita di Ardea. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registrano sei decessi di 78, 79, 79, 81, 88 e 94 con patologie.

Nella Asl di Latina sono 159 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 66, 70, 87, 88, 89, 89 e 99 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 105 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 66, 81 e 83 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 80 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquanta i casi con link al convento di suore a Tuscania dove si è conclusa l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 74, 75, 83 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 21 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Bollettino Spallanzani 19 dicembre

All'istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono ricoverati 193 pazienti positivi al Covid-19 (numero in calo rispetto a ieri). Di questi, in 35 sono ricoverati in terapia intensiva. Nel bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano si legge anche che i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono 1551.