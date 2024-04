video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 16 aprile: temperature in calo, torna l’aria fredda Tempo stabile e soleggiato con temperature fino a massime di 22 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 16 aprile, le temperature sono in calo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 16 aprile, registrano tempo stabile e soleggiato, con temperature che arrivano fino a massime di 22 gradi. Oggi la pressione inizia a diminuire sulla regione, ma nonostante ciò su gran parte del territorio il tempo è asciutto e soleggiato. Il cielo è sereno o poco nuvoloso. I valori notturni si mantengono stabili e i venti soffiano da Sud.

Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it da oggi il quadro meteorologico cambia, per un'irruzione d'aria fredda in arrivo dalla Scandinavia, che porta temporali, grandine e neve. Si tornano a registrare valori decisamente più in linea con la media stagionale, rispetto all'anticipo d'estate dello scorso weekend, quando i termometri hanno toccato punte di 30 gradi e in molti hanno fatto i primi bagni al mare.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 16 aprile

Oggi, martedì 16 aprile, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo stabile, con cielo poco nuvoloso e precipitazioni assenti. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno di notte, con nubi sparse al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e con nubi sparse di sera. Le temperature oscillano tra minime di 14 e massime di 22 gradi e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con tempo stabile e soleggiato o coperto da poche nubi sparse. Vediamo invece qual è la situazione sul fronte delle temperature e come oscillano minime e massime capoluogo per capoluogo: tra 11 e 23 gradi a Frosinone, tra 13 e 23 gradi a Latina, tra 10 e 22 gradi a Rieti, tra 9 e 21 gradi a Viterbo.