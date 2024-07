video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 8 luglio: riecco l'anticiclone africano, tornano afa e caldo intenso L'anticiclone africano torna ad alzare le temperature a Roma e nel Lazio. Ecco le previsioni del meteo per lunedì 8 luglio.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 8 luglio, registrano cielo sereno e sole e temperature comprese tra 20 e 32 gradi. Arriva l'anticiclone africano, per cui la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenta sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime sono in generale aumento e fino a 33 gradi nel Lazio, mentre i valori notturni sono grossomodo stabili.

Come annunciano infati gli esperti de Il Meteo.it "la nuova settimana è contrassegnata da un anticiclone di matrice africana che avanza forte, conquistando con il suo carico di bollente stabilità il bacino del Mediterraneo già a partire da lunedì". Le temperature tornano ad essere bollenti, specialmente in città. Dopo giorni in cui farla da padrone è stato l'anticiclone delle Azzorre, che ci ha regalato giornate soleggiate ma piacevoli, bisogna prepararsi al ritorno dell'afa e del caldo intenso. I valori aumentano nel corso della settimana, con punte massime fino a 37 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 8 luglio

Oggi, lunedì 8 luglio, le previsioni del meteo registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno e il sole splende per l'intero arco della giornata. Le temperature oscillano tra 20 e 32 gradi, il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, ovunque infatti il tempo si mantiene stabile e soleggiato. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 18 e 32 gradi a Frosinone, tra 21 e 31 gradi a Latina, tra 17 e 31 gradi a Rieti, tra 18 e 31 gradi a Viterbo.