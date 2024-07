video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 11 luglio: bollino rosso per caldo, le temperature sfiorano i 40 gradi Temperature fino a 38 gradi, caldo intenso e afoso sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per l’11 luglio, giornata da bollino rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e Lazio per oggi, giovedì 11 luglio, registrano cielo sereno e sole, con temperature massime che arrivano a sfiorare i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Allerta caldo a Roma, città da bollino rosso per un forte ondata di calore, grazie all'anticiclone africano, che domina incontrastato sull'Italia e sul Mediterraneo. Anche il weeked e la prossima settiana sono caratterizzate dall’anticiclone africano e per ora non c’è una data per un sensibile abbassamento delle temperature.

La giornata di oggi è contrassegnata dal bel tempo prevalente, infatti il sole non incontra nessun ostacolo per poter splendere indisturbato in un cielo che si presenta sereno o a tratti poco nuvoloso. Le temperature massime sono in aumento fino a 38 gradi. Le notti sono calde e particolarmente afose. Il picco del caldo dovrebbe essere appunto tra oggi e domani. Quella che stiamo vivendo è la prima ondata di calore estremo dell'estate 2024.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 11 luglio

Oggi, giovedì 11 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo splende per l'intero arco della giornata, con temperature che oscillano tra 20 e 38 gradi, il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analogo sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con sole e caldo su tutti i capoluoghi. Per quanto riguarda le temperature abbiamo: tra 20 e 36 gradi a Frosinone, tra 21 e 35 gradi a Latina, tra 19 e 35 a Rieti, tra 20 e 35 a Viterbo.