Ondata di caldo torrido e afoso a Roma e nel Lazio, quando arriva il picco e quando rinfrescherà Il picco di questa ondata di calore è previsto a Roma giovedì 11 luglio, quando le massime arriveranno a 37 gradi. Anche la prossima settimana sarà dominata dall'anticiclone africano e per ora non c'è una data per un sensibile abbassamento delle temperature.

A cura di Enrico Tata

Un'ondata di caldo torrido e afoso ha investito tutta Italia e anche Roma e il Lazio. Da oggi le temperature massime nella Capitale sono schizzate oltre i 35 gradi per quella che si appresta ad essere la prima ondata di calore estremo dell'estate 2024. Sarà la prima volta, infatti, che il bollino d'allerta sarà di colore rosso, livello 3, in più alto per grado d'emergenza. Previsto bollino rosso nella giornata di giovedì 11 luglio, con le massime oltre 37 gradi.

Quando è previsto il picco dell'ondata di calore a Roma e quando rinfrescherà

Il picco di questa ondata di calore è previsto, almeno a Roma, nella giornata di giovedì 11 luglio 2024. Dopo due giorni di bollino arancione, giovedì il caldo nella Capitale sarà da bollino rosso. Le massime arriveranno a 37 gradi e già alle 8 di mattina il termometro segnerà addirittura 27 gradi nella Capitale.

Inizialmente i meteorologi avevano previsto per il weekend e per la prossima settimana la sostituzione dell'anticiclone africano con quello più fresco delle Azzorre. Così non sarà: l'anticiclone africano ci accompagnerà ancora per buona parte della prossima settimana, che va dal 15 al 21 luglio. Secondo gli esperti, però, potrebbe perdere un po' d'intensità e le temperature potrebbero abbassarsi di qualche grado. In particolare nella Capitale le massime potrebbero tornare intorno ai 34/35 gradi.

Per ora, tuttavia, gli esperti non sanno indicare una data per una sensibile diminuzione delle temperature.

Il bollettino del ministero: allerta rossa per caldo estremo nel Lazio

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute, giovedì a Roma l'allerta sarà di colore rosso, livello 3, la più alta sulla scala del pericolo per la salute dei cittadini. Bollino rosso, nella giornata di giovedì 11 luglio, anche a Rieti, Frosinone e Latina. Bollino arancione, livello di allerta 2, a Viterbo. Nel capoluogo della Tuscia alle 8 di mattina la temperatura sarà intorno ai 25 gradi e le massime non supereranno i 36 gradi.

Notti tropicali e afose a Roma e nel Lazio: i consigli del Comune

Questa ondata di calore sarà contrassegnata da notti tropicali e afose, con le temperature massime che a Roma, come abbiamo visto, arriveranno fino a 37 gradi nelle ore più calde.

Roma Capitale ricorda sul proprio sito che con il livello 3, bollino rosso, si parla di temperature elevate "che persistono per più giorni consecutivi e indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".

La Protezione Civile di Roma invita i cittadini a scaricare l'opuscolo con i comportamenti da adottare in caso di caldo estremo e inoltre il Campidoglio ricorda di scaricare l'app WAIDY WOW, creata da Acea, che serve per trovare i nasoni che distribuiscono acqua in città.

Per chiarimenti o interventi, ricorda ancora Roma Capitale, è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.