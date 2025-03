video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 7 marzo: clima primaverile, si sfiorano i venti gradi Sole e caldo oggi in tutto il Lazio: le massime nella regione arriveranno a sfiorare quasi i venti gradi. Non sono previste variazioni nei prossimi giorni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Meteo

Oggi, venerdì 7 marzo, in tutto il Lazio sono previste temperature molto alte per la media del periodo. Nelle province della regione, le massime si attesteranno tutte quante intorno ai diciassette gradi, portando quindi con sé sole e caldo dalla tarda mattinata fino a sera. Anche le minime non saranno particolarmente basse a Roma, Viterbo e Latina: diversa la situazione invece per Frosinone e Rieti, dove il termometro scenderà anche sotto lo zero nelle ore più fredde. In ogni caso, le massime saranno comunque molto alte, arrivando lo stesso – anche in queste zone, in genere più fredde – a diciassette gradi. Ma andiamo a vedere la situazione nello specifico.

Il meteo nelle province del Lazio

A Roma le temperature oggi saranno molto miti, con la minima a sette gradi e la massima a diciassette. Il cielo sarà sereno, anche se parzialmente nuvoloso in alcune ore della giornata. In generale la giornata sarà molto gradevole, con un clima molto vicino a quello primaverile. A Frosinone, invece, le minime saranno molto basse, e arriveranno a scendere sotto lo zero. Nelle ore più fredde si arriverà a un grado sotto zero, mentre le massime promettono di essere molto alte: diciassette gradi. A Latina record di caldo, con diciotto gradi di massima, mentre la minima arriverà a sette, mentre a Rieti avremo un'oscillazione che andrà tra uno e sedici gradi. Caldo anche a Viterbo, con temperature comprese tra sette e diciassette gradi.