Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Ornella Carnazza chiede l’audizione secretata in commissione

Ha chiesto l’audizione secretata la ex compagna di Marco Accetti Ornella Carnazza, convocata per la commissione bicamerale d’inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Emanuela Orlandi con la collanina consegnata dal presunto carceriere di Londra.

Si è tenuta a porte chiuse l'audizione di Ornella Carnazza, la ex compagna convivente del fotografo Marco Accetti, convocata per oggi, giovedì 22 gennaio 2026 a Palazzo San Macuto, per parlare in commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. È stata la stessa Carnazza a chiedere, una volta iniziata la seduta, di non apparire in video e che l'incontro venisse secretato.

La telefonata intercettata fra Carnazza e Accetti

La donna è stata convocata in commissione soprattutto per una frase intercettata mentre si trovava al telefono con Marco Fassoni Accetti, l'ex compagno. L'uomo, fotografo che nei decenni scorsi ha gravitato intorno ad alcuni dei più grandi casi irrisolti della Capitale, nel 2013 si è autodenunciato per aver rapito Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

La telefonata in questione, in particolare, risale al 1997, a un anno dal termine della loro relazione, iniziata nel 1990. La chiamata è stata intercettata ed è finita negli atti di un'altra indagine, in cui Accetti figurava come indagato.

La frase nel mirino: "Dico cosa vuoi fare a Emanuela Orlandi"

I commissari della bicamerale voglio fare chiarezza su una frase in particolare che Carnazza ha pronunciato al telefono con Accetti, sapendo che era posto sotto controllo da parte degli inquirenti all'epoca. "Ora racconto per telefono tutte le cose di una certa ragazza – gli disse – Parliamo di Emanuela Orlandi e di quello che vuoi fare con lei?". Non è chiaro per quale ragione Carnazza abbia citato Orlandi, ma sicuramente è una precisazione che apre numerosi interrogativi. A oltre 15 anni dalle sue autoaccuse, Accetti stava già pensando di palesarsi come rapitore di Emanuela Orlandi? Come è entrato in possesso del flauto della quindicenne vaticana?

E quali legami aveva, invece, con Mirella Gregori? Secondo quanto dichiarato dal cameriere del bar gestito dalla famiglia della migliore amica della ragazzina, infatti, Accetti era un frequentatore assiduo del locale tanto che lo stesso dipendente è riuscito a riconoscerlo in una foto mostrata, lo scorso anno, in commissione dalla deputata Ascari. Oltre ad Accetti, però, molte figure quantomeno ombrose sembra che abbiano frequentato quel bar. Fra loro anche Enrico De Pedis.