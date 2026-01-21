Commissione Orlandi, chi è Ornella Carnazza: cosa la lega a Marco Accetti e cosa c’entra con Emanuela

Emanuela Orlandi.

È prevista per la giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2025, l'audizione in commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori di Ornella Carnazza, ex convivente di Marco Fassoni Accetti. Il fotografo da decenni gravita soprattutto intorno alla scomparsa della cittadina vaticana. Proprio in sede di bicamerale, però, è emerso un legame anche con Mirella Gregori: secondo il cameriere del bar dei genitori della migliore amica della quindicenne scomparsa a maggio, avrebbe frequentato spesso il locale. In entrambi i casi, però, a conferma dei fatti non ci sono mai stati riscontri o evidenze nel corso delle indagini.

Il rapporto fra Ornella Carnazza e Marco Accetti: cosa li lega

Ornella Carnazza ha avuto una lunga relazione con Marco Fassoni Accetti, dal 1990 al 1996. I due hanno convissuto e hanno avuto una figlia, oggi poco più che trentenne. Ed è proprio a causa del rapporto che la lega ad Accetti che è stata chiamata dalla commissione bicamerale d'inchiesta per un'audizione nella giornata di domani. Nel mirino dei membri della commissione, in particolare, ci sarebbe una telefonata fra i due che risale al 1997, intercettata e finita negli atti di un'altra indagine in cui viene citata proprio Emanuela Orlandi.

Cosa c'entra Emanuela Orlandi con Ornella Carnazza

"Ora comincio a raccontare per telefono tutte le cose di una certa ragazza – dice Carnazza al telefono con Accetti sapendo che era sotto controllo da parte degli inquirenti – Parliamo di Emanuela Orlandi e di quello che vuoi fare con lei?". Questa l'intercettazione presente negli atti di un'altra indagine, oggi nel mirino dei componenti della commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa delle due quindicenni. Da chiarire i motivi che hanno spinto la donna a citare la ragazzina scomparsa il 22 giugno del 1983 nel corso della telefonata: soltanto più di 15 anni dopo, infatti, Marco Fassoni Accetti si è presentato confessando il rapimento di Emanuela Orlandi e anche della coetanea scomparsa il mese prima, Mirella Gregori.

Già in passato Carnazza è stata chiamata a spiegare quanto dichiarato come, ad esempio, proprio nel 2013 quando è stata chiamata a parlare del caso dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, titolare della seconda inchiesta Orlandi.

Il ruolo di Marco Fassoni Accetti: cosa lo lega a Emanuela Orlandi e a Mirella Gregori

Il ruolo di Accetti, dopo le sue dichiarazioni, è stato analizzato con attenzione soprattutto nel corso degli accertamenti sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. "Sono io il ragazzo dell'Avon", ha ribadito anche un anno e mezzo fa, chiedendo di essere ascoltato in commissione. Come emerso dalle audizioni in commissione d'inchiesta dei mesi scorsi, inoltre, ci sarebbero dei legami anche con Mirella Gregori: il cameriere del bar gestito dai genitori della sua migliore amica, infatti, lo ha riconosciuto in una foto.

"Non ho idea di chi sia, ma sì, frequentava spesso il bar. Oltre a lui c'era anche Enrico De Pedis", ha dichiarato davanti all'immagine dell'uomo, ancora giovane, proposta dalla deputata Stefania Ascari, del Movimento Cinque Stelle. Un dettaglio inaspettato secondo l'avvocato della sorella di Mirella, Nicodemo Gentile che, però, non sembra cambiare l'ipotesi, condivisa anche dagli Orlandi e dalla loro legale Laura Sgrò, sul fatto che i due casi non siano collegati in alcuni modo.