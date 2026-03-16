Meteo Roma, settimana di forte vento e da mercoledì freddo: le previsioni meteo dei prossimi giorni

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana registrano un miglioramento, oggi ampie schiarite e temperature fino a 19 gradi, da mercoledì forte vento e freddo.

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Miglioramento, tempo stabile e soleggiato sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 16 marzo. Una settimana all'insegna della stabilità, ma anche da forte vento, e freddo a partire da mercoledì. Non si attendono però precipitazioni o temporali. A parlarcene è il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, che ci spiega come sarà il tempo nella Capitale e sulla regione nei prossimi giorni. È ancora presto per le previsioni del prossimo fine settimana, giovedì nuovo miglioramento con poche nuvole e meno vento, ma le temperature dovrebbero restare piuttosto basse, con minime in calo, dato il passaggi del nucleo di aria fredda. "Ci sarà l'effetto Wind Chill, ossia il cosiddetto raffreddamento da vento".

Oggi ampie schiarite sul Lazio, temperature fino a 19 gradi

"Ciò che caratterizzerà le previsioni del meteo nel Lazio la prima parte della settimana sarà il vento – spiega Galbiati – Oggi tempo piuttosto stabile, la perturbazione che si sta spostando verso il Sud Italia coinvolgerà le regioni meridionali, ma non riuscirà ad arrivare al centro con le precipitazioni. Dunque il Lazio non dovrebbe essere coinvolto in questa fase di maltempo. Per la prima parte della giornata il cielo sarà coperto da nubi con ampie schiarite nel pomeriggio e verso sera. Il vento soffierà da Nord dell'Appennino, ma l'aria non sarà fredda. Le temperature massime si attesteranno tra 18 e 19 gradi.

Martedì 17 marzo giornata simile, ma ancor più soleggiata, con un miglioramento complessivo grazie all'allontanarsi della perturbazione del giorno precedente. "Nel Lazio dunque sarà un giornata di tempo stabile e soleggiato, con qualche nuvola sugli Appennini e ancora un po' ventilata – spiega Galbiati – con venti che soffiano da Nord-Est e che scavalcano appunto l'Appennino".

Mercoledì e giovedì aria fredda, forte vento e temperature in calo

Mercoledì 18 marzo si preannuncia invece l'arrivo di un nucleo di aria fredda con forte vento, che imperverseranno sulla regione. "Il maltempo colpirà il versante adriatico perché arriverà da Nord-Est, forse riuscirà a filtrare qualche pioggia debole nell'Appennino laziale. Sul resto del Lazio e a Roma ancora bel tempo con poche nubi e rasserenamenti, ma forti raffiche di vento.

Le temperature scenderanno e resteranno abbastanza basse, con massime di 14 e 15 gradi nella Capitale. Ci sarà l'effetto Wind Chill, ossia il cosiddetto "raffreddamento da vento": la temperatura percepita sarà ancora più bassa rispetto a quella reale perché il vento ha questo effetto di aumentare la percezione del freddo".