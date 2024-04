video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 19 aprile: torna il sereno, temperature in leggero aumento Situazione meteo in miglioramento in tutto il Lazio, con sole e cielo privo di nuvole. In tutta la regione, non sono previste piogge o temporali.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il maltempo che ieri ha colpito tutta la regione, con temporali soprattutto nelle province di Rieti e Viterbo, oggi sul Lazio si apre una giornata serena, con sole e cielo privo di nuvole. Nonostante questo, le temperature rimarranno abbastanza fresche: le massime non saliranno in genere oltre i diciannove gradi, e anche i prossimi giorni, fino alla fine della settimana, continueranno a calare. Attenzione, non si parla di freddo: diciamo però che il clima non sarà esattamente estivo come quello cui siamo stati abituati nei giorni scorsi.

Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio nelle varie province. A Roma le temperature saranno comprese tra otto e diciannove gradi. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno moderati. Situazione simile a Frosinone, dove però la temperatura minima scenderà addirittura fino a cinque gradi, mentre la massima non andrà oltre i diciannove gradi, proprio come a Roma. Anche qui non sono previste piogge, e il cielo rimarrà sereno. Temperature tra otto e venti gradi a Latina, anche qui con cielo sereno e senza piogge, mentre a Rieti il termometro oscillerà tra sei e sedici gradi. Temperature tra cinque e sedici gradi a Viterbo, con pioggia solo fino alle cinque del mattino.

Come detto anche nei giorni precedenti, a causare le piogge e l'abbassamento delle temperature è un vortice freddo che staziona sull'Italia ormai da qualche giorno e che ha prodotto le allerte meteo che si sono avute nella giornata di ieri. Fino alla fine della settimana il meteo potrà essere un po' ballerino, ma già a partire dalla prossima settimana la situazione dovrebbe migliorare.