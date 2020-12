Come previsto dal nuovo decreto Natale, approvato dal Consiglio dei Ministri con le misure ulteriormente restrittive nel periodo natalizio, per fermare la diffusione del contagio da Coronavirus, tutta Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, nello specifico il 24, 25, 26 e 17 dicembre e il 31, l'1, il 2, il 5 e il 6 gennaio, a differenza dei giorni lavorativi, quando sarà zona arancione. Ciò significa che ci si potrà spostare solo per comprovati motivi di necessità, per motivi di salute o di lavoro e che chiuderanno la maggior parte dei negozi, oltre a bar, ristoranti e gelaterie che tuttavia potranno effettuare il servizio di asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio senza restrizioni. Chiusi ancora musei, mostre, teatri, cinema, palestre, piscine, sale giochi, scommesse e bingo.

Cosa resta aperto durante la zona rossa: le deroghe previste dal Dpcm

Molte altre potranno, invece, restare aperte. L'elenco è inserito negli allegati 23 e 24 del primo Dpcm con le "zone colorate" del 6 novembre. Si tratta in totale di 35 attività tra cui supermercati, ipermercati, discount a tabacchi, latterie, alimentari, da parrucchieri e barbieri a ferramenta e negozi di computer. Ci sono poi ancora edicole, librerie, cartolerie, negozi di giocattoli, di biancheria e di articoli sportivi. E anche farmacie, parafarmacie, profumerie, fiorai, lavanderie, tintorie, pompe funebri, negozi per animali. Ecco, di seguito nello specifico:

Allegato 23. Commercio al dettaglio

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di biancheria personale

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24. Servizi per la persona

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

• Attività delle lavanderie industriali

• Altre lavanderie, tintorie

• Servizi di pompe funebri e attività connesse

• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Decreto Natale: tutte le novità

Come ha illustrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa, e dunque il 24, 25, 26 e 27 dicembre e il 31, l'1, il 2, il 5 e il 6 gennaio, saranno in vigore tutte le misure previste per questo colore, mentre già dal 21 dicembre saranno vietati gli spostamenti tra Regioni. Oltre alle chiusure previste, saranno consentiti gli spostamenti solo in caso di motivi di lavoro, necessità e salute, ma anche l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella sportiva se in forma individuale. Tuttavia è prevista una deroga per le visite ad amici e parenti: rispettando gli orari del coprifuoco (dalle 22 alle 5) si potranno invitare a casa un massimo di due persone non conviventi e allo stesso modo si potrà andare a fare visita a un amico o un parente. È però consentita al massimo un'uscita di questo tipo al giorno. Nei giorni arancioni, invece, "ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per venire incontro a comuni fino a 5000 abitanti fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia".