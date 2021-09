Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: riparte la scuola per 4 milioni di studenti con il controllo del Green pass dei docenti. Obbligo vaccinale, si decide entro un mese

Le ultime notizie di oggi sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su Green pass e vaccini di oggi, lunedì 13 settembre 2021. Ieri, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono stati registrati 4.664 casi su 267.358 tamponi e 34 morti per Covid. Il tasso di positività si attesta all’1,7%. Nessun cambio di colore: solo la Sicilia resta in zona gialla, mentre il resto d'Italia è ancora in zona bianca. Primo giorno di scuola per 4 milioni di studenti in 10 regioni: al via anche la piattaforma per il controllo del Green pass dei docenti a disposizione dei presidi. Terza dose di vaccino, nel Lazio parte questa settimana la somministrazione ai trapiantati. Obbligo di vaccino, Rasi (ex Ema e consigliere del commissario Figliuolo): "Entro un mese si decide". Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state inoculate 80.902.858 dosi, 39.920.909 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 73,91 % della popolazione over 12.

Nel mondo 224.627.653 di contagi e 4.630.391 di vittime. Nel Regno Unito marcia indietro di Johnson: niente Green pass nel Regno Unito. In Svizzera da oggi obbligo di Green Pass al bar e al ristorante ma no mascherina nei grandi eventi.

