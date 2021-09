La Sicilia resterà in zona gialla per altri 15 giorni: l’ordinanza del ministero “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Sicilia l’ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione”: è quanto si legge in un’ordinanza del ministero della Salute. La Sicilia, quindi, resterà in zona gialla per altre 15 giorni.

A cura di Annalisa Girardi

La Sicilia resterà in zona gialla per altri 15 giorni. La conferma arriva dal ministero della Salute, che ha pubblicato una nuova ordinanza: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Sicilia l'ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione", si legge. Domani intanto arriveranno i dati che determineranno i colori delle Regioni dalla prossima settimana. Vediamo cosa potrebbe cambiare.

A questo punto è sicuro che la Sicilia resterà in zona gialla anche la prossima settimana. Del resto anche i dati, seppur in miglioramento, non lasciano molto margine di interpretazione. Le soglie limite per passare dall'area bianca alla gialla sono infatti rappresentate dal 10% di posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva e dal 15% in area medica. La Sicilia è rispettivamente al 12% e al 21%.

Resta a filo la Calabria, che per quanto riguarda le terapie intensive raggiunge quota 10% di posti letto occupati da pazienti Covid. È già oltre per l'area medica, riportando un 16%. Bisognerà aspettare domani per capire il colore della Regione da lunedì 20 settembre, ma è possibile che anche la Calabria torni presto a introdurre restrizioni anti contagio per frenare l'aumento dei contagi.

Le cose migliorano invece per l'altra osservata speciale, la Sardegna, che presenta livelli oltre la soglia di rischio nelle terapie intensive (12%), ma fuori pericolo in area medica (13%). È quindi probabile che l'isola resti in area bianca per un'altra settimana.