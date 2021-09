Bollettino Coronavirus Italia, oggi 2.800 nuovi casi su 120.045 tamponi e 36 morti per Covid: i dati di lunedì 13 settembre In Italia sono stati registrati nelle ultime 24 ore 2.800 nuovi casi di Covid-19. Questo è quanto emerge dal bollettino odierno del 13 settembre diffuso dal ministero della Salute. I morti registrati da ieri sono stati 36. La Regione con il maggior numero di contagi giornalieri è ancora la Sicilia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono stati 2.800 nelle ultime 24 ore i casi di Covid registrati in Italia. È quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 13 settembre, diffuso dal ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi accertati nel nostro Paese sono 4.609.205. Le vittime delle ultime 24 ore, invece, sono state 36. Le cifre odierne portano il numero totale dei decessi da inizio emergenza a 129.955 . Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 120.045 test tra molecolari e antigenici. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Sicilia. Il tasso di positività, invece, si attesta al 2.3%. L'incremento registrato è dello 0,6% rispetto a ieri.

Il dato dei nuovi positivi resta in calo rispetto a quello registrato nella giornata di ieri 12 settembre: se ne contavano 4664 su un campione di 267.358 tamponi effettuati. Il numero di test, tra antigenici e molecolari, è in calo rispetto a quello di domenica. Il tasso di positività si attestava all'1,7%

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 2.800 in totale i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 120.045 tamponi effettuati in tutto il Paese. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento di casi positivi Regione per Regione. Quella che registra il maggior numero di nuovi positivi è la Sicilia, unica ad essere in zona gialla.

Lombardia: + 449

Veneto: + 465

Campania: + 371

Emilia-Romagna: + 453

Lazio: + 323

Piemonte: + 228

Sicilia: +885

Toscana: + 431

Puglia: +127

Friuli-Venezia Giulia: +61

Marche: +130

Liguria: +97

Abruzzo: +74

Calabria: + 125

P.A. Bolzano: + 94

Sardegna: +76

Umbria: + 86

P.A. Trento: + 19

Basilicata: +46

Molise: + 19

Valle d'Aosta: + 1

Ricoveri e terapie intensive

Sono stabili i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva con un aumento di + 4 unità. Un po' più importante invece l'incremento di ricoveri registrato nei reparti ordinari con un aumento di +87 unità. Le dosi di vaccino anti-Covid attualmente somministrate in Italia sono 80.902-858.