Bollettino Coronavirus Italia, oggi 4.664 casi su 267.358 tamponi e 34 morti per Covid: i dati di domenica 12 settembre Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 4.664 nuovi positivi al Covid-19 su 267.358 test effettuati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 12 settembre, appena diffuso dal ministero della Salute. Si contano da ieri altre 34 vittime. Il tasso di positività si attesta all’1,7%.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono Sono 4.664 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri si contavano 5.193 contagi. I morti nelle ultime 24 ore sono 34. Il bollettino di oggi, domenica 12 settembre, sull'emergenza Covid in Italia è stato appena diffuso dal ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese sono 4.606.413. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono invece a 129.919. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 267.358 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta all'1,7%. Gli attualmente positivi sono 127.334. I guariti delle ultime ventiquattro ore 4.922.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 4.606.413 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: + 449

Veneto: + 465

Campania: + 371

Emilia-Romagna: + 453

Lazio: + 323

Piemonte: + 228

Sicilia: + 885

Toscana: + 431

Puglia: + 127

Friuli-Venezia Giulia: + 61

Marche: + 130

Liguria: + 97

Calabria: + 229

Abruzzo: + 74

P.A. Bolzano: + 63

Sardegna: + 76

Umbria: + 86

P.A. Trento: + 19

Basilicata: + 46

Molise: + 19

Valle d'Aosta: + 1

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati analizzati in totale 267.358 tamponi, tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta all'1,7%.

Ricoveri e terapie intensive

Il numero totale di pazienti Covid ricoverati in ospedale in area medica è di 4.113. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 559.

Le vaccinazioni anti covid in Italia

Stando all’ultimo aggiornamento del report del Ministero della salute sulla campagna vaccinale anti Covid, in Italia sono 80.755.924 le dosi di vaccino anti covid somministrate finora. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 39.819.630, corrispondenti al 73,73 % della popolazione over 12.