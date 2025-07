Crolla un edificio in Pakistan, 13 morti e persone intrappolate sotto le macerie: il video dei soccorsi Sarebbero almeno 13 le vittime del crollo di un edificio residenziale di cinque piani avvenuto a Karachi, capitale della provincia meridionale pakistana del Sindh, avvenuto venerdì 4 luglio. Le autorità temono che dalle 25 alle 30 persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Sui social diffusi i video delle operazioni di soccorso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini del crollo del palazzo in Pakistan.

Sarebbero almeno 13 le vittime del crollo di un edificio residenziale di cinque piani avvenuto a Karachi, capitale della provincia meridionale pakistana del Sindh, avvenuto ieri, venerdì 4 luglio. L'edificio, situato nel quartiere di Lyari, è collassato su se stesso nelle prime ore della giornata.

Secondo Rescue 1122, i corpi di 13 vittime sono stati recuperati dalle macerie, mentre 8 persone sono state tratte in salvo vive. Le autorità temono che dalle 25 alle 30 persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Molti sono rimasti feriti.

L'amministratore di Karachi, Murtaza Wahab, ha affermato che la struttura, costruita nel 1974, era stata precedentemente dichiarata inagibile.

Nonostante i ripetuti avvertimenti, i residenti si sarebbero rifiutati di abbandonare l'edificio, che ospitava circa 20 appartamenti. Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Afp da un alto ufficiale di polizia, Arif Aziz, nell'edificio vivevano circa 100 persone.

Un 30enne residente nell'edificio, ma che al momento del crollo, si trovava all'esterno, ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata dalla moglie che gli diceva che "l'edificio si stava crepando" e lui le aveva detto di "uscire immediatamente".

"È andata ad avvertire i vicini, ma una donna le ha risposto: ‘Questo edificio resisterà per almeno altri 10 anni'. Ciononostante, mia moglie ha preso nostra figlia e se n'è andata. Circa 20 minuti dopo, l'edificio è crollato", ha raccontato.

Un 70enne, uscito per andare al lavoro la mattina presto, ha spiegato che tutti e sei i membri della sua famiglia si trovavano nel loro appartamento, situato al primo piano: "Ora non mi resta più niente. La mia famiglia è intrappolata e tutto ciò che posso fare è pregare per loro".

Le squadre di soccorso, supportate da mezzi pesanti, stanno correndo contro il tempo per tentare di trovare altri sopravvissuti. Sui social sono stati diffusi diversi video delle operazioni, in cui si vedono il personale specializzato e semplici passanti rimuovere le macerie per cercare di aiutare le persone coinvolte.