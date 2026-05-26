Intrappolate in una grotta da una settimana, corsa contro il tempo per salvare 7 persone in Laos: il video

Sette persone sono intrappolate in una grotta allagata in Laos da una settimana. Corsa contro il tempo per salvarle, squadre di soccorso e sommozzatori sono impegnati in una delicata operazione.

I soccorritori al lavoro per salvare le 7 persone intrappolate nella grotta da una settimana.

È in corso in Laos una delicata operazione di soccorso per tentare di salvare sette persone rimaste intrappolate in una grotta una settimana fa mentre erano alla ricerca d'oro. I sommozzatori speleologi si stanno facendo strada attraverso stretti corridoi allagati in una corsa contro il tempo che sta tenendo il Paese con il fiato sospeso.

Gli abitanti del villaggio si sono addentrati nella grotta nella provincia centrale laotiana di Xaisomboun mercoledì scorso, 20 maggio, alla ricerca d'oro (non è chiaro se per conto proprio o di un'azienda estrattiva). Le forti piogge dei giorni scorsi hanno provocato un'improvvisa alluvione che ha bloccato l'uscita, secondo quanto riportato dall'Associated Press.

Ieri, lunedì 25 maggio, due subacquei thailandesi e un esperto finlandese, che hanno partecipato al salvataggio in grotta di una giovane squadra di calcio in Thailandia nel 2018, si sono uniti alla rischiosa operazione.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale laotiana, gli abitanti del villaggio sarebbero intrappolati su "una sporgenza sopraelevata che beneficia di un flusso d'aria continuo". Per raggiungerli i soccorritori dovranno percorrere un tunnel di 340 metri, riporta il Centro di Comando e Controllo MTK, uno dei gruppi che coordinano i soccorsi.

Per gran parte del percorso dovranno strisciare per raggiungere gli abitanti del villaggio: il punto più stretto del tunnel, infatti, misura appena 60 centimetri.

In un video girato all'interno della grotta, pubblicato su Facebook, si vedono i soccorritori al lavoro nelle caverne buie, quasi completamente allagate. Sono in corso operazioni per pompare l'acqua fuori dai tunnel e renderli più accessibili.

Un altro filmato, diffuso dal gruppo di volontari Metta Dhamma Rescue Kalasin, mostra altri membri della squadra all'esterno della grotta, intenti a far passare dei cavi attraverso una fessura tra le rocce per guidare i soccorritori verso la parte inferiore.

Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in una zona montuosa vicino a Long Tieng, nella provincia di Xaisomboun, nota per le sue ampie vallate e le ricche riserve minerarie.

Le autorità sono state allertate della presenza di abitanti del villaggio intrappolati da un membro del gruppo che è riuscito a fuggire prima che l'uscita venisse bloccata, ha riferito Bounkham Luanglath, a capo dell'organizzazione laotiana Rescue Volunteer for People.

Ha aggiunto che gli abitanti del villaggio si recano di frequente sul posto alla ricerca di giacimenti d'oro, nonostante i ripetuti avvertimenti di sicurezza da parte delle autorità.

Le immagini e le informazioni che stanno circolando in questi giorni arrivano dai soccorritori. Poiché, essendo il Laos una repubblica comunista, dove l’unico partito al potere controlla rigidamente istituzioni, magistratura e media, oltre ad aver dato notizia dei soccorsi, la stampa nazionale al momento non ha fornito altri dettagli.