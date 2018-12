Una giovane donna in Texas è stata condannata a quaranta anni di carcere per aver lasciato le sue due figlie di uno e due anni chiuse per ore in auto con temperature che raggiungevano i quaranta gradi. Entrambe le bambine sono morte poco dopo. La terribile vicenda si è consumata lo scorso anno. Secondo la polizia il 7 giugno del 2017 Amanda Hawkins, giovane mamma di appena diciannove anni, ha portato le figlie Brynn, di un anno, e Addyson, di due anni, in ospedale. Le piccole erano in condizioni disperate e la mamma, nella speranza forse di evitare problemi, disse che erano svenute dopo aver annusato dei fiori in un lago. La verità però era un’altra. La polizia americana ha infatti scoperto che la giovane aveva lasciato intenzionalmente le figlie piccole in auto durante la notte e gran parte della mattinata per andare a una festa da amici. Le piccole Brynn e Addyson sono rimaste chiuse in macchina dalle 15 alle 18 ore mentre la temperatura raggiungeva i 40 gradi. A quanto pare qualcuno aveva anche detto alla donna di aver sentito le bambine piangere, ma lei avrebbe risposto che andava bene così e che piangevano solo perché volevano dormire.

La mamma non ha portato subito le bambine in ospedale – Solo dopo una notte di divertimento con gli amici la mamma, intorno a mezzogiorno del giorno successivo, si sarebbe svegliata e a quel punto ricordata delle figlie chiuse in auto. La donna, per non finire nei guai, avrebbe anche aspettato e tentato di rianimarle da sola prima di portarle da un medico. E alla fine le bambine sono morte poco dopo il loro arrivo in ospedale. Un medico in tribunale ha spiegato che Addyson e Brynn avevano indubbiamente patito terribili sofferenze. “Le persone della nostra comunità si prendono cura dei loro animali domestici più di quanto non facciate voi con i vostri figli”, ha detto il giudice del tribunale della contea di Kerr condannando Amanda Hawkins a 40 anni di prigione.