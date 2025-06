video suggerito

Partorisce di notte su un elicottero del 118: volo dall'Appennino a Bologna, mamma e figlio stanno bene Una donna congolese di 27 anni ha dato alla luce il proprio figlio in elisoccorso mentre veniva trasportata da Vidiciatico all'Ospedale Maggiore di Bologna: entrambi stanno bene.

A cura di Dario Famà

Immagine di repertorio

Una donna ha partorito a bordo di un elicottero. È successo la scorsa notte a Vidiciatico, in Emilia-Romagna, dove una 27enne di origini congolesi è stata soccorsa dall'elisoccorso del personale sanitario. A dare conto della vicenda è stata l'Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl).

L'episodio si è verificato intorno all'1:23, ora in cui è partita la chiamata al 118 per assistere la partoriente, che era in travaglio. Ospite del Centro d'accoglienza nel comune di Lizzano in Belvedere, la neomamma è stata raggiunta da un ambulanza, che ha richiesto l'intervento di un velivolo per accelerare lo spostamento della donna all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Non appena l'elisoccorso è giunto sul posto, la 27enne è stata caricata a bordo. A 70 km di distanza dal capoluogo regionale, il viaggio si è rivelato troppo lungo per la donna, che non poteva più aspettare. E all'altezza della zona di San Luca la congolese ha dato alla luce il suo bambino.

L'assistenza del personale sanitario a bordo del velivolo è stata fondamentale per la nascita del bambino, un maschietto di 3 chili. Secondo quanto descritto dall'Ausl, i soccorritori hanno "garantito l'assistenza ostetrica in emergenza con grande tempestività e competenza, nonostante la complessità dell'ambiente operativo".

Alla fine, i passeggeri sono arrivati a destinazione intorno alle 3: la madre e il neonato sono stati prontamente soccorsi dal personale del reparto d'ostetricia dell'Ospedale Maggiore. Fortunatamente entrambi stanno bene e godono di buone condizioni di salute.

Si è trattato di una situazione d'emergenza che il personale sanitario è riuscito a gestire nel migliore dei modi. Inoltre, è la prima volta che viene effettuato un parto di questo tipo in Emilia-Romagna.