Tutto il 2021 in una canzone, il video che riassume gli ultimi 12 mesi è virale su YouTube L’ha ideata l’attore e cantante Lorenzo Baglioni, passando in rassegna gli avvenimenti più importanti dell’anno che si sta chiudendo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Sul finire dell'anno è inevitabile che i social le piattaforme di condivisione finiscano sommersi dai bilanci sui mesi appena trascorsi dagli utenti. Può trattarsi di una collezione di foto per la best 9 su Instagram o della playlist uscita dalla funzione Spotify Wrapped del servizio di streaming musicale; oppure, come nel caso del cantante e attore Lorenzo Baglioni, può trattarsi di un riassunto musicale di tutto quello che collettivamente abbiamo vissuto in Italia negli ultimi 365 giorni. Il video che ne è risultato è stato titolato appropriatamente Tutto il 2021 in una Canzone ed è stato pubblicato su YouTube dove in poche ore è diventato virale.

Il video virale

Pubblicata quasi fuori tempo massimo — il 30 dicembre — la clip al momento ha accumulato oltre 150.000 visualizzazioni e ha scalato la classifica dei video in tendenza su YouTube nel nostro Paese. Le motivazioni non sono difficili da intuire: da una parte c'è la curiosità di vedere interpretati in musica avvenimenti vissuti in prima persona nei mesi passati, ma dall'altra ci sono la musica e le parole dell'artista che fanno da collante e da filo rosso per i temi trattati.

Tutti i temi trattati

Come sottolineato già nel titolo la clip dura meno di 2 minuti e mezzo, motivo per cui soffermarsi su ciascun avvenimento coperto può risultare difficoltoso seguendo il ritmo concitato della canzone. Ecco dunque tutti gli argomenti sfiorati da Baglioni nel suo testo, con il collegamento giusto per approfondirli.

L'assalto al campidoglio dei sostenitori di Trump del 6 gennaio

La caduta del governo del Conte bis

L'inaugurazione della campagna vaccinale rivolta al grande pubblico, con le prime dosi rivolte agli ottantenni

L'abbandono di Zingaretti alla dirigenza del Partito Democratico

I problemi con il reperimento delle dosi dei vaccini necessarie alla campagna anti Covid-19

La chiusura di Yahoo Answers dopo 15 anni di attività

I preparativi per i lanci spaziali a scopo turistico di Elon Musk e Jeff Bezos

La riaccensione del conflitto tra Israele e Palestina

L'uscita di Mille, il futuro tormentone estivo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Il fallo di Chiellini su Saka durante la finale Italia-Inghilterra di Euro 2020

La partenza del progetto Green Pass

Gli ori di Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi nei 100 metri e nel salto in alto alle olimpiadi di Tokyo 2020

Il ritorno dei talebani a Kabul

Il premio Nobel per la fisica conferito a Giorgio Parisi

La vicenda del Gratta e vinci rubato dal tabaccaio

I lutti collettivi per la scomparsa di Gino Strada, Franco Battiato e Raffaella Carrà

Il naufragio in Senato del Ddl Zan

Il successo globale dei Måneskin

Le nuove restrizioni attuate dal Governo per contenere l'ondata di omicron

Il rilascio temporaneo di Patrick Zaki dal carcere egizio dov'era detenuto da mesi

La serie Netflix Squid Game che ha fatto parlare per settimane milioni di persone

L'introduzione del Super Green Pass destinato ai vaccinati contro Covid-19

L'ennesima esclusione dei Jalisse dalla prossima edizione di Sanremo

L'aggressione del lottatore Connor McGregor al cantante Francesco Facchinetti