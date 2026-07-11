Il video di Haaland che vi sta facendo tanto ridere è falso: arriva da un comico cinese

Sta girando un video di Erling Haaland. Il calciatore della Norvegia sta mangiando, si volta verso lo specchio e sembra spaventarsi di se stesso. Il video è virale ma è finto: è stato rubato a un comico cinese.

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Questo è il primo Mondiale di Calcio maschile giocato nell’era dell’intelligenza artificiale. E si vede. Non tanto dalle previsioni sui vincitori ma dai video generati con qualsiasi modello, ormai un secondo flusso di immagini che ruotano attorno al torneo. C’è di tutto: animazioni ispirate ai manga, video con grafiche in 3D e ricostruzioni realistiche che immaginano esiti lontani dai risultati in campo. Un flusso che gira sui social, pubblicato da account spesso sconosciuti. Di solito è chiaro quando un’immagine è generata dall’IA: Mbappé in versione dittatore che attacca gli avversari con cannoni caricati con palloni da calcio è difficile da prendere sul serio. Altre volte invece si può finire dentro un’allucinazione collettiva. È il caso di uno dei video più condivisi che hanno come protagonista Erling Haaland. Il numero 9 della Norvegia è tra gli attaccanti più forti di questi Mondiali. Haaland al momento è al terzo posto nella Classifica Marcatori, con 7 gol. Ha giocato però una partita in meno del primo Kylian Mbappé. Al netto dei gol però il calciatore si presta abbastanza anche allo show. E infatti quando è circolato il video che vi lasciamo qui sotto nessuno si è stupito. C’è lui che consuma un pasto seduto a un tavolo, aria vorace e guance piene. La masticazione è scenica, non esattamente da bon ton. Poi il calciatore si gira, si vede allo specchio che ricopre la parete e apre la bocca. Sembra quasi spaventato da se stesso. Pochi secondi e immagini un po’ sgranate che sembrano rubate da un compagno di squadra. Peccato che il video sia falso.

Difficile rintracciare il video originale. Wired.com segnala che uno dei post che hanno raccolto più reaction è stato pubblicato il 29 giugno su X dall’account Crazy Moments. La clip ha totalizzato oltre 225.000 like e un totale di 43 milioni di visualizzazioni. Al momento le immagini sono corredate da una Community Note, il sistema di verifica delle informazioni sviluppato da X quando è stata ridotta la moderazione dei contenuti. Qui leggiamo: “Il video è stato alterato dall’intelligenza artificiale, qui c’è il video originale”. La scena originale è la stessa, giusto un po’ più complessa, ma il protagonista è Jin Long, comico cinese. Il video si trova su TikTok e risale al 15 giugno. Ora ha delle buone metriche: circa 1,5 milioni di like. Non sappiamo se siano arrivati prima o dopo che il filmato di Haaland sia diventato virale.

Ovviamente tutto è stato modificato dall’intelligenza artificiale che ha sovrapposto l’immagine di Haaland non solo a quella di Jin Long, ma anche a quella di Jin Long allo specchio. Operazione in effetti non banale, soprattutto per la sincronizzazione dei movimenti. Certo, rincorrere le fake news è sempre più difficile: quelle immagini di Haaland che mangia ormai sono parte della memoria collettiva costruita in questi giorni attorno al calciatore. Il successo di Haaland è esploso: nell’ultimo mese il suo account Instagram è passato da 40,7 a 62,1 milioni di follower.