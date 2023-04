“Sono laureato, ho 21 anni e ho paura che l’intelligenza artificiale mi rubi il lavoro” Su Reddit molti utenti hanno cominciato a dare sfogo alle loro paure: temono che il loro lavoro verrà sostituito dall’intelligenza artificiale e che il mercato del lavoro sarà travolto da un’apocalisse.

A cura di Elisabetta Rosso

Dan_9 (nickname inventato) ha 19 anni e qualche giorno fa su Reddit ha scritto: “Studio ingegneria industriale, e uno dei miei amici mi ha mostrato OpenAI dicendo che perderò il mio lavoro, cosa ne pensi? Dovrei cambiare carriera? Ho provato ChatGPT e sono rimasto sbalordito dalle sue prestazioni, ho paura”. Sotto gli utenti commentano: “È vero”, “sono angosciato anche io”, “sta arrivando l’apocalisse del mercato”, “siamo fottuti in tutti i casi, penso”.

Scorrendo si leggono altre domande simili a quella di Dan_9. C’è chi chiede quali lavori si salveranno con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, altri quando perderanno il loro ruolo, quanto tempo rimane, e su cosa investire: “Sono laureato e ho 21 anni, ho paura di ciò che l'IA farà alla mia carriera”, ha scritto un altro utente. Siamo entrati dentro Reddit, il forum online dove sta prendendo voce un’isteria di massa, abbiamo trovato giovani terrorizzati in cerca di consigli e esperti occasionali che spacciano tragiche teorie sulla sostituzione robotica imminente. La realtà è più complessa e meno spaventosa.

Gli studi sull'impatto dell'IA sul mondo del lavoro

A marzo, Goldman Sachs ha pubblicato un rapporto che mostra come l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. L’Università della Pennsylvania invece ha analizzato l’impatto delle tecnologie GPT (Generative Pre-trained Transformer) sul mercato del lavoro. Nel documento si legge che l’intelligenza artificiale generativa impatterà l‘80% delle persone, mentre il 20% potrebbe subire un cambiamento radicale riguardo ai tempi, modi, stipendi, offerta di lavoro.

Un rapporto del Consiglio per il commercio e la tecnologia USA-UE pubblicato dalla Casa Bianca a dicembre 2022 ha spiegato che l'IA potrebbe potenzialmente "esporre ampie nuove fasce della forza lavoro a potenziali interruzioni". La grande differenza rispetto alle innovazioni tecnologiche del passato, che hanno coinvolto principalmente mansioni automatizzate, è “l’impatto che l’IA avrà sulle attività non di routine”.

Rivoluzionerà il mondo del laboro, è vero, ma come spiega uno studio della Brigham Young University nello Utah, condotto dalla sociologia Eric Dahlin a novembre 2022, i robot non sostituiranno i lavoratori umani. “Nel complesso, la nostra percezione dei robot che prendono il sopravvento è molto esagerata. Quelli che hanno perso il lavoro sono stati sopravvalutati di circa il triplo”, ha affermato Dahlin presentando la sua ricerca. Ha anche aggiunto che "solo perché una tecnologia può essere utilizzata per qualcosa non significa che verrà implementata".

Perché abbiamo paura dell'intelligenza artificiale

Ci sono diversi elementi che alimentano le paure. Innanzitutto le capacità dei software. ChatGPT, Midjourney, sono performanti. Il chatbot di OpenAi ha già scritto romanzi, favole, tesi di laurea, ha superato gli esami di giurisprudenza, ed è già entrato in un aula del tribunale per risolvere casi semplici come la contestazione di multe. Midjourney è stato in grado di creare immagini fake, per esempio il Papa con il piumino e un'immagine generata dal software ha vinto un concorso d'arte. Il secondo elemento è l’effetto sorpresa, l'ingrediente fondamentale per scatenare l'isteria di massa. L’intelligenza artificiale generativa è stata presentata a novembre 2022, da un momento all’altro il mondo si è accorto che avrebbe cambiato tutto “come internet, come i computer”, parole di Bill Gates.

Ad alimentare l’angoscia poi sono gli esempi isolati che hanno dato prove concrete ai timori delle persone. Per esempio il caso CNET, la testata che ha ridtto i suoi giornalisti e ha cominciato a pubblicare articoli scritti dall’intelligenza artificiale. Secondo The Verge , il caporedattore Connie Guglielmo è diventato il vicepresidente senior della strategia dei contenuti AI dell'azienda. Per quanto i casi rimangano al momento isolati, un sondaggio di PwC, osservatorio FinTech, nel 2022 ha mostrato che quasi un terzo degli intervistati ha dichiarato di essere preoccupato per la prospettiva che il proprio ruolo venga sostituito dalla tecnologia entro tre anni.

Come affrontare l'ansia verso il futuro

Su Reddit i consigli sono i più disparati, chi suggerisce di cambiare lavoro, altri di specializzarsi in programmazione o ingegneria dei software: “Solo quelli ti salveranno”, scrivono. Non mancano i complottisti, e chi immagina invece un mondo dove i robot domineranno gli uomini senza pietà. Secondo i career coach, come Carolyn Montrose, della Columbia University di New York, l'ansia è giustificata, ma i lavoratori dovrebbero considerare l’IA come una risorsa e non una minaccia. "Le persone possono scegliere di avere paura dell'intelligenza artificiale o avere il potere di conoscerla e usarla a proprio vantaggio", ha spiegato alla BBC.

La Storia insegna, la tecnologia ha il potere di automatizzare e semplificare il lavoro. Stefanie Coleman, dirigente del settore dei servizi di consulenza, sempre alla BBC ha spiegato che "gli esseri umani avranno sempre un ruolo svolgendo l'importante lavoro che i robot non possono. Questo tipo di lavoro richiede in genere qualità umane innate, come la creatività e l'intelligenza emotiva", afferma. "Riconoscere il valore unico degli esseri umani nella forza lavoro, rispetto alle macchine, è un passo importante per affrontare le paure su questo argomento".