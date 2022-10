Prendetevi dieci minuti per giocare al nuovo minigame di Google dedicato a Halloween Il Doodle è stato lanciato in occasione di Halloween ed è una riedizione di The Great Ghoul Duel.

A cura di Valerio Berra

A volte i game designer di Google creano dei buoni minigame per i Doodle della piattaforma. A volte si superano e ne creano di magnifici. Il nuovo Doodle pubblicato da Big G per Halloween è a tutti gli effetti un videogame multiplayer. Si partecipa a squadre, ce ne sono due e ognuna è formata da quattro giocatori. Si possono fare sia partite pubbliche che private. Nelle pubbliche si gioca con partecipanti casuali, in quelle private invece si creano degli eventi su invito. Esattamente come succedeva per Among Us.

Tutte le azioni di gioco si svolgono in due minuti: ogni giocatore è un fantasma e deve raccogliere dei fuochi fatui nella mappa di gioco per portarli alla base. Le mappe cambiano e sono tutte ambientate in scenari spettrali. Per raccogliere i fuochi basta passarci sopra. Chi raccoglie più fuochi a fine partita vince. I fuochi fatui si possono anche rubare agli avversari. Quando ci si muove i fuochi fatui raccolti ci seguono in fila indiana: per rubarli basta inserirsi in questa fila e tornare alla propria base.

Tutti i riferimenti, da Splatoon a Leauge of Legends

Il gioco è veloce, più fuochi si raccolgono, più la propria coda diventa lunga. E più la coda diventa lunga e più aumenta il rischio di farsi rubare i fuochi fatui. Per questo la strategia migliore è quella di muoversi velocemente e non far salire mai sopra quota 20 il numero di fuochi raccolti. Quando si passa dalla base infatti il numero di fuochi fatui si azzera e tutti finiscono nel bottino della propria squadra.

GOOGLE | Le squadre sono due: verde e viola. Una volta iniziato il gioco si viene inseriti in automatico in uno dei due team.

Il gioco è una riedizione di The Great Ghoul Duel, il Doodle pubblicato da Google per Halloween del 2018. Inizialmente questa versione doveva essere pubblicata nel 2021 ma poi i tempi per svilupparlo si sono allargati e il minigame è arrivato solo nel 2022. Nate Swineheart, responsabile creativo di Google Doodle, ha spiegato che le ispirazioni prese da altre videogiochi sono parecchie.

Il gioco guarda ai platform game e ai battle arena come Splatoon e League of Legends. Durante il gioco infatti è possibile salire di livello ottenendo nuove capacità, come quella di fluttuare più velocemente nelle mappa o di vedere meglio nel buio della notte. Andando avanti nelle partite è possibile sbloccare graziosi copricapi che testimoniano gli obiettivi raggiunti.