Il numero dell'Espresso con Chiara Ferragni in versione clown è già su e-Bay: i prezzi sono folli Esattamente come successo per i pandori rosa creati con Balocco anche la copertina dell'Espresso con Chiara Ferragni è finita i vendita su e-Bay. Questa volta però il tentativo di speculare su questa vicenda è fin troppo clamoroso.

A cura di Valerio Berra

Chiara Ferragni è abituata alla copertine. Nella sede di The Blonde Salad, una delle sue aziende, c’è un’intera parete in cui sono appese tutte le copertine scattate per le riviste di moda. Uno spazio su cui difficilmente troverà posto la copertina fatta dalla rivista L’Espresso lo scorso 8 marzo. Qui Chiara Ferragni appare truccata come se fosse un pagliaccio. Nello specifico l’effetto scelto dall’Espresso è molto simili a quello usato da Joaquin Phoenix nella pellicola del 2019 Joker, un film dedicato alla storia del principale antagonista di Batman.

L’immagine di Chiara Ferragni si lega a un’inchiesta sulle sue aziende dal titolo Ferragni Spa – Il lato oscuro di Chiara. Lo abbiamo già visto in passato. Dato l’interesse del pubblico sulla vita e sugli affari di Chiara Ferragni, ogni singolo dettaglio sta acquisendo valore, a partire dagli oggetti. L’ormai famigerato pandoro Balocco in edizione Pink Christmas, non più disponibile in commercio, è stato messo in vendita a 599 euro. Ora è il turno della rivista.

Quanto costa il numero dell’Espresso con Chiara Ferragni in copertina

L’immagine di Chiara Ferragni truccata da clown è stata discretamente discussa. Anche Fedez, nonostante il distacco, era intervenuto sui social per difenderla. Al netto dei giudizi, questa copertina è diventata un tassello della lunga saga iniziata con la multa dell’Antitrust per il caso della beneficenza con i pandori Balocco. E quindi qualcuno ha deciso di metterla in vendita su e-Bay.

Solo una premessa. Su e-Bay i venditori possono decidere a che prezzo vendere i propri articoli. È legittimo che sparino in alto. In questo caso però ci sembra che l’idea sia solo quella di speculare su un fatto di cronaca. È molto difficile che qualcuno decida davvero di acquistare questo numero dell’Espresso a prezzi così alti.

In ogni caso il prezzario è molto vasto. Ci sono numeri in vendita a 30 euro, con 10 euro di spedizione. Altri che azzardano a 99 euro, spedizione gratuita. Altri ancora a 200 euro. Speculazione per speculazione, c’è chi punta in alto. Un utente la vende a 8.900 euro, con 7 euro di spedizione.

E-BAY | Una copia della rivista l'Espresso in vendita