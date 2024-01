Il pandoro Balocco di Chiara Ferragni viene venduto a 599 euro sul web: cosa sta succedendo Sui siti di e-commerce sono comparsi anche i nastri della confezione a 100 euro, e la bambola Trudi dell’influencer è stata messa in vendita a 2000 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

È la regola non scritta del collezionismo contemporaneo, non è tanto l'oggetto in sé, quanto l'insieme dei significati che rappresenta. Ed è così che il pandoro di Chiara Ferragni si trasforma da dolce natalizio dozzinale a feticcio. Diventa il simbolo della caduta di un impero. Non stupisce quindi che sui siti di e-commerce siano comparsi annunci con prezzi gonfiati. C'è chi vende solo la confezione a 150 euro o il pandoro scaduto a 599. Prima del caso Balocco il pandoro è stato messo sugli scaffali al prezzo di 9 euro. Poi, prima di Natale, sono comparsi su eBay due pandori, uno in vendita a 50 euro, l'altro a 100. Durante le festività sono aumentati gli annunci, c'è chi ha caricato sul sito lo stampino dell'occhio di Chiara Ferragni a 150 euro, e chi prova a vedere il fiocco della confezione a 100.

Non solo pandoro. Sui siti di e-commerce qualsiasi gadget targato Ferragni è comparso con prezzi improbabili. Il pettine venduto insieme all'uovo di Pasqua oscilla tra i 70 e i 90 euro, all'asta anche la mascherina di cartone dell’uovo a 8 euro, più 4 di spedizione.

I gadget Ferragni con i prezzi gonfiati

Il pandoro rosa è un normalissimo pandoro Balocco con un packaging diverso e una piccola variante: lo zucchero a velo è tinto di rosa e all’interno c’è un piccolo stampino per lasciare impresso il logo di Chiara Ferragni. Su eBay è stato caricato l'annuncio di un pandoro a 599 euro, come segnalato da Milano Today. È il prezzo più alto al momento, e per poter attivare l'opzione "Compralo subito" bisogna mettere sul piatto 840 euro. Molti utenti nelle descrizioni dei prodotti hanno specificato "è il pandoro dello scandalo", altri nel titolo dell'annuncio hanno aggiunto: "Da collezione"o "Intatto! mai aperto". Ci sono anche proposte più economiche per acquistare il pandoro a 20 euro. I più coraggiosi hanno invece messo in vendita la scatola vuota a 100 euro.

Su Subito.it è apparso anche il "nastro di colore rosso con stelle e simbolo Chiara Ferragni", costa 100 euro più 5,90 di spedizione. La prima bambola di Chiara Ferragni firmata Trudi invece è stata messa in vendita a 2000 euro.

SUBITO.IT | Il nastro del pandoro di Chiara Ferragni

Il caso Balocco-Ferragni

Il progetto prevedeva che parte del ricavato della vendita del pandoro sarebbe stato devoluto in beneficienza. La pubblicità aveva quindi lasciato intendere che acquistando il dolce natalizio i clienti avrebbero sostenuto la ricerca sull'osteosarcoma e sarcoma di Ewing. Dagli accertamenti è poi emerso che la somma da devolvere in beneficienza era stata già stanziata. Ora la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per truffa aggravata nei confronti della influencer. Anche Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata dell'azienda piemontese, risulta iscritta nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato è truffa aggravata dalla minorata difesa dei consumatori in quanto commessa con il sistema informatico.

Quando Chiara Ferragni è stata informata dell'apertura del fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Milano ha commentato: "Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero".