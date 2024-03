Chiara Ferragni e l’azione legale per la copertina de L’Espresso: “Palesemente denigrata e svilita” Chiara Ferragni ha dato mandato ai propri legali contestando “la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine”. Poi l’imprenditrice pubblica il primo commento alla vicenda: “Copertina bellissima”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Chiara Ferragni "ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L'Espresso". L'imprenditrice, oggetto di un'inchiesta del settimanale sintetizzata con un'immagine di copertina che la ritrae, grazie ad un fotomontaggio, con un volto dipinto da pagliaccio. I legali della Ferragni, si legge in una nota, "contestano la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell'uso fatto in copertina dell'immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata". A dare notizia dell'azione legale era stata proprio la redazione de L'Espresso.

Chiara Ferragni supportata da Fedez

Nonostante la crisi in atto, a prendere le difese di Chiara Ferragni è stato Fedez, che ha commentato la copertina titolata "Il lato oscuro di Chiara" replicando la copertina del settimanale, servendosi di una foto di Donato Ammaturo, imprenditore nel settore petrolifero, nonché nuovo proprietario della testata, replicando lo stesso trucco scelto per coprire il viso della moglie e scrivendo: "A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia". A fare da sottofondo alla storia, la sua canzone cantata con J-Ax dal titolo "Pieno di stronzi".

Il commento di Chiara Ferragni alla cover de L'Espresso

In queste ore è arrivato anche il primo commento di Chiara Ferragni alla vicenda. L'imprenditrice, che in questi giorni si trova a New York per lavoro, ha ringraziato i supporter per i messaggi di solidarietà ricevuti nelle scorse ore pubblicando una storia sui social: "Appena arrivata a New York per lavoro, volevo ringraziarvi per le centinaia di messaggi ricevuti per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate difficili per molte ragioni, ma mi state vicino e questa è la cosa più importante".