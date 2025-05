Chi vincerà l’Eurovision 2025 secondo ChatGPT: brutte notizie per Lucio Corsi

video suggerito

Chi vincerà l'Eurovision 2025? Ieri sera, martedì 13 maggio, c'è stata la prima semifinale, che ha decretato i primi eliminati, giovedì 15 maggio sarà invece il turno della seconda semifinale, ma solo sabato 17 maggio, il giorno della finale, sapremmo il nome del Paese che si aggiudicherà il primo posto. Vi lasciamo qui il regolamento e le istruzione su come fare per votare.

Quest'anno l'Italia partecipa con Lucio Corsi e la sua "Volevo essere un duro" (la sua esibizione di ieri è stata l'unica con i sottotitoli in inglese), la canzone che dopo Sanremo ha fatto conoscere il cantautore toscano a tutto il Paese. Qui in Italia c'è un altro nome che circola dai mesi sui social, quello di Tommy Cash che con "Espresso macchiato" ha conquistato la simpatia di molti, ma anche le critiche di qualcuno.

Il nome del possibile vincitore però è ancora un mistero: ecco perché – come abbiamo fatto anche l'anno scorso – abbiamo messo di nuovo alla prova ChatGPT, il chatbot di OpenAI, ponendogli la fatidica domanda: quale Paese ha più probabilità di vincere l'Eurovision?

Chi vince l'Eurovision 2025 secondo ChatGPT

Anche se potrebbe sembrare dal tipo di domanda, chiaramente ChatGPT, così come gli altri chatbot alimentati dai modelli linguistici di grandi dimensioni, non è un indovino né ha capacità divinatorie. In questo caso specifico, noi abbiamo utilizzato GPT-40, che ha accesso al web e quindi può rispondere ai quesiti analizzando le informazioni disponibili online. Quando si utilizza un chatbot è importante anche porre il prompt, ovvero la richiesta, nel modo più preciso e attento possibile, indicando nel dettaglio cosa vogliamo. Questa è stata la domanda che abbiamo posto al chatbot di OpenAI:

Secondo le recensioni dei siti di musica più autorevoli e seguiti che trovi online, oggi, dopo la semifinale di ieri, qual è il Paese che ha più probabilità di vincere l'Eurovision 2025?

Dopo qualche secondo di attesa, ecco la risposta:

Secondo le recensioni dei siti di musica più autorevoli e seguiti, dopo la prima semifinale di ieri, il Paese con le maggiori probabilità di vincere l'Eurovision 2025 è la Svezia.

Il chatbot ci ha anche spiegato perché: "Il gruppo KAJ ha presentato la canzone "Bara Bada Bastu", una proposta comica che ha conquistato sia il pubblico che i bookmaker, consolidando la sua posizione di favorito". Secondo ChatGPT attualmente la Svezia sarebbe quindi in testa tra i favoriti con una probabilità di vittoria del 41%, seguita dall'Austria con la ballata "Wasted Love" di Johannes Pietsch, e dalla Francia, per cui canta Louane con "Maman". Questo insomma sembra essere il verdetto dell'intelligenza artificiale, anche se – come chiarisce – ancora manca la semifinale di giovedì che determinerà il nome dei finalisti.

Tra le motivazioni ci sono l'accoglienza che ha ricevuto la canzone "Bara Bada Bastu", "una proposta fresca e originale che ha catturato subito l'attenzione sia del pubblico che dei critici". Anche i bookmaker la danno come favorita, che mettono la Svezia in cima alle classifiche delle scommesse. Inoltre, la Svezia già in passato ha dimostrato più volte di essere piuttosto amata dal pubblico dell'Eurovision tanto da averlo vinto ben sei volte.

La classifica dei favoriti secondo ChatGPT

Abbiamo anche chiesto a ChatGPT di "stilare una classifica delle canzoni in gara che esprima le probabilità di vittoria di ogni paese in gara", sempre in base alle informazioni disponibili su siti specializzati in musica e le reazioni dei social. Il risultato conferma il primo posto della Svezia, ma riduce veramente all'osso le speranze per l'Italia, che sebbene figuri tra i primi dieci, non va oltre l'ultimo posto. Sorpresa per l'Estonia e "Espresso macchiato", che non figura nemmeno nella classifica dei dieci Paesi. Ecco la classifica con la rispettiva probabilità di vittoria:

Svezia, 41%

Austria, 20%

Francia, 11%

Paesi Bassi, 7%

Israele, 8%

Belgio, 4%

Albania, 5,9%

Finlandia, 4,8%

Malta, 3,8%

Italia, 2,4%