Caso Bellavia e GF Vip, su TikTok è virale una lettera per gli sponsor: "Show becero e lesivo" La lettera è stata pubblicata da un piccolo account: in poche ore ha raccolto circa 16.000 like.

A cura di Valerio Berra

“Gli ho contattati tutti, non voglio saperne niente”. Lo smartphone è aperto sui messaggi privati. Sopra ci sono decine di conversazioni private e si aprono tutte con le stesse parole. I destinatari sono gli sponsor del Grande Fratello Vip, il programma che negli ultimi giorni è stato riempito di critiche dentro e fuori dai social per la gestione del caso Marco Bellavia.

Classe 1964, un passato da presentatore televisivo, Bellavia è entrato nella casa del Grande Fratello e ha raccontato i suoi problemi con la depressione. Un’apertura che non è stata accolta con empatia dagli altri concorrenti ma piuttosto con reazioni sprezzanti che il 1° ottobre hanno spinto il concorrente a lasciare la trasmissione. Anche se forse nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra Bellavia e gli altri membri della trasmissione.

Il supporto da TikTok

Il caso Bellavia è esploso sui social, soprattutto quelli più frequentati dalla Gen Z. Su TikTok è diventato virale un video in cui una ragazza mostra una lettera scritta a tutti gli account Instagram ufficiali degli sponsor del Grande Fratello. Il video è stata pubblicato dal profilo @_terr__, un piccolo account da poco più di un centinaio di follower. Eppure ha totalizzato oltre 240.000 visualizzazioni e 16.000 like ed è stato ripreso anche da altri account che hanno rilanciato la stessa idea. Per questo nei commenti @_terr__ ha pubblicato anche il testo integrale del messaggio.

Il testo dei messaggi inviati agli sponsor

"Salve, sono una spettatrice del programma “Grande Fratello Vip” e vi contatto in merito a ciò che è avvenuto all’interno del reality, dato che ne siete gli sponsor. Per giorni, il concorrente Marco Bellavia è stato isolato e bullizzato dal resto del cast che lo ha giudicato sia umanamente che dal punto di vista medico e psichiatrico, in un crescendo di disprezzo e disinformazione sulle malattie mentali di cui migliaia di persone soffrono, a volte anche con esiti tragici.

Lo show che è andato in onda è stato becero, lesivo ed offensivo non solo per lo stesso Bellavia ma anche per chi stava seguendo la diretta e per questo, da azienda seria quale siete, mi aspetto che vi dissociate da tutto ciò e che prendiate una posizione decisa nei confronti del programma, del conduttore e di tutti coloro che sono stati protagonisti di questa orrenda pagina della televisione".