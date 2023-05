Il 23 maggio la Luna abbraccia Venere nella costellazione dei Gemelli: come vederli a occhio nudo Spettacolare congiunzione astrale la sera del 23 maggio tra la falce di Luna crescente e il “Pianeta dell’Amore” Venere. I due oggetti danzeranno sotto l’abbraccio della costellazione dei Gemelli. Come vederli a occhio nudo e riconoscerli.

A cura di Andrea Centini

Credit: Stellarium

La sera di martedì 23 maggio potremo ammirare nel cielo una meravigliosa congiunzione astrale tra la Luna e Venere. L'abbraccio dei due oggetti celesti, i più luminosi del firmamento, sarà visibile a occhio nudo dal tramonto fino a poco prima della mezzanotte. Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), quella del 23 maggio sarà la terza e penultima congiunzione astrale del mese; precederà di un giorno quella tra la Luna e Marte, che si incontreranno nei pressi dell'Ammasso del Presepe. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'incontro tra il satellite naturale della Terra e il “Pianeta dell'Amore”.

L'incontro tra la Luna e Venere avrà inizio non appena i raggi solari si attenueranno a sufficienza da far comparire il pianeta. Ciò avverrà poco prima del tramonto, atteso alle 20:29 (ora di Roma) di domani. La compagna della Terra sarà invece ben visibile già dal pomeriggio, mostrandosi come una sottile falce crescente. La fase di novilunio (o Luna Nuova) si è infatti verificata alle 17:53 del 19 maggio, dando vita allo spettacolo della cosiddetta “Luna Nera”. Come spiegato dall'astrofisico Gianluca Masi, curatore del Planetario di Roma e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project (VTP), “il nostro satellite si mostrerà come un’elegante, affilata falce a meno di tre gradi dal pianeta che, con il suo fulgore, celebra la bellezza di Afrodite”.

Per ammirare i due oggetti dovremo puntare lo sguardo esattamente a Ovest, laddove tramonta il Sole. Proprio per questo motivo è doveroso attendere che la stella sia sparita oltre l'orizzonte, per evitare di guardarla direttamente con gli occhi: si rischiano danni gravissimi alla vista, cecità compresa. La congiunzione astrale avverrà nel cuore della costellazione dei Gemelli, proprio sotto l'abbraccio delle due grandi figure stagliate nell'orizzonte occidentale. Per vederne comparire le stelle più luminose, Castore e Polluce, ovvero le “teste” dei gemelli, bisognerà attendere il calare dell'oscurità, dato che sono molto meno brillanti di Venere, la cui notevole luminosità è legata all'atmosfera densa e corrosiva che riflette i raggi solari. I pianeti, infatti, non emettono luce propria come le stelle, poiché non hanno reazioni nucleari.

Una precedente congiunzione astrale tra Luna e Venere. Credit: Gianluca Masi

Il valzer celeste tra la Luna e il Pianeta dell'Amore sarà impreziosito dalla presenza di Marte. Il Pianeta Rosso, facilmente riconoscibile, si troverà a pochi gradi di distanza in alto a sinistra, appena al di sotto della costellazione del Cancro. Tutti saranno perfettamente visibili a occhio nudo. Venere si troverà al di sotto della Luna e sarà il primo dei due a sparire oltre l'orizzonte, attorno alle 23:30 ora di Roma. Come spiegato dal dottor Masi, durante l'evento la Luna “mostrerà anche la preziosa ‘luce cinerea‘”. “Oltre alla frazione illuminata direttamente dal Sole – prosegue l'astrofisico -, sarà infatti visibile, come in penombra, l'intero disco lunare, rischiarato dalla luce che la ‘Terra piena' diffonde nel paesaggio notturno della Luna, brillando nel suo cielo. Un fenomeno intuito e spiegato quasi definitivamente da Leonardo, 500 anni or sono”. Insomma, uno spettacolo nello spettacolo imperdibile per ogni appassionato di astronomia.

Qualora a causa del meteo avverso o di altre ragioni che impediscono di scrutare il cielo con i propri occhi, la splendida congiunzione astrale sarà trasmessa in diretta streaming proprio sul sito ufficiale del Virtual Telescope Project, a partire dalle ore 22:00 ora italiana.