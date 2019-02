Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 febbraio, sull'autostrada A24 in direzione Teramo. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno prima del casello di Carsoli (L’Aquila) e sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura. Una persona – l’uomo che era alla guida dell’automobile – ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto della vittima – una Fiat 500 L – ha tamponato e si è incastrata sotto il mezzo pesante. In corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente mortale. Non si esclude per il momento un colpo di sonno, una distrazione o un malore.

Circolazione bloccata e traffico in tilt – Il tratto autostradale in cui è avvenuto l’incidente mortale è attualmente chiuso in attesa dell'intervento del magistrato che deve autorizzare la rimozione della salma. Circolazione bloccata e traffico in tilt in seguito all'incidente stradale. Sul posto è presente il personale della Strada dei Parchi e tutti i mezzi di soccorso e la polizia stradale.