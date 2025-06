Incidente a Corigliano, scontro tra moto e camion all’alba: morto 17enne dopo volo di 70 metri

video suggerito

Incidente all'alba sulla statale 106 ionica in località Aranceto a Corigliano Rossano, in Calabria. Un 17enne ha perso la vita in uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava ed un camion.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente stradale all'alba di oggi sulla statale 106 ionica in località Aranceto a Corigliano Rossano, in Calabria. Un 17enne ha perso la vita in uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava ed un camion.

"L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica l’ennesimo gravissimo incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 106 a Corigliano-Rossano (rotatoria di Aranceto). Traffico fermo: code e rallentamenti, massima attenzione", si legge sulla pagina Facebook "Basta vittime sulla SS 106", che ha poi aggiunto: "Raccomandiamo massima prudenza e attenzione".

Sul posto – intorno alle 6 di questa mattina – è giunto il personale sanitario del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Dopo l’urto tra la moto e il mezzo pesante, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, il corpo del giovane è stato sbalzato per circa 70 metri, finendo in un agrumeto adiacente alla carreggiata. Il conducente del camion è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici, risultati negativi, a quanto riporta la stampa locale.

Le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità sono condotte dagli agenti della Polizia stradale in collaborazione con i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Per ora il traffico è stato fermo e poi con rallentamenti su tutta la carreggiata per permettere la messa in sicurezza dell'area, dove spesso si verificano incidente del genere. "Ormai questa strada con questo traffico infernale è diventata una trappola sempre in peggioramento", è uno dei tanti commenti che si leggono sui social.