Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.it, è ospite questa sera da Massimo Giletti a “Non è l’Arena” per commentare Bloody Money, la complessa video inchiesta giornalistica su corruzione e smaltimento di rifiuti in Campania al centro in queste ore del dibattito politico. Una inchiesta che dal punto di vista giudiziario vede indagato tra gli altri Roberto De Luca, figlio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che oggi ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di assessore al Bilancio del Comune di Salerno, e il consigliere regionale e candidato alla Camera per Fratelli d’Italia Luciano Passariello. Con l'accusa di “induzione alla corruzione” risultano indagati, a seguito del loro lavoro, anche lo stesso Piccinini e il giornalista Sacha Biazzo, videoreporter autore dell'inchiesta.

“Volevamo dimostrare come ancora oggi è facile smaltire rifiuti in Campania”, ha spiegato Piccinini presentando il lavoro compiuto. Nell’inchiesta Bloody money c’è Nunzio Perrella, ex boss della camorra che per anni ha gestito il traffico dei rifiuti in tutta Italia e che si infiltrato di nuovo nell'ambiente per mostrare il diffuso sistema delle mazzette ai politici negli appalti per la gestione dell'immondizia. Nei video l’infiltrato di Fanpage.it spiega di aver incontrato “centinaia di trafficanti di rifiuti, spietati camorristi, imprenditori spregiudicati e politici corrotti”. Nel corso della puntata sono andate in onda su La7 anche alcuni parti di video non ancora pubblicati dal giornale, oltre alle prime due puntate dell'inchiesta già online.

Nella puntata di questa sera di “Non è l’Arena” è stato intervistato anche il segretario del Pd Matteo Renzi che non commenta l'inchiesta sul traffico di rifiuti realizzata da Fanpage.it, grazie alla quale sono state avviate indagini dalla procura di Napoli. Come dichiarato già precedentemente a Fanpage.it, Renzi ribadisce di avere fiducia nella magistratura e in Roberto De Luca e ha spiegato che essendo un'inchiesta giudiziaria di mezzo per lui è meglio non commentare. Rispetto a De Luca, Renzi ha detto di aver ben accolto la decisione del figlio del Governatore della Campania di rassegnare le dimissioni da assessore al bilancio del comune di Salerno.