Matteo Renzi continua a non voler commentare l'inchiesta sul traffico di rifiuti in Campania realizzata da Fanpage.it grazie alla quale sono state avviate indagini dalla procura di Napoli. Come dichiarato ieri a Fanpage.it, Renzi ribadisce di avere fiducia nella magistratura e in Roberto De Luca e ha spiegato che essendo un'inchiesta giudiziaria di mezzo sarebbe meglio non commentare.

Rispetto alla vicenda, il segretario del Pd si è però complimentato con il figlio del governatore della Regione Campania e ha ben accolto la decisione di rassegnare le dimissioni da assessore al bilancio del comune di Salerno, nonostante nessuno gliel'avesse chiesto: "La cosa in sè é molto strana: De Luca ha detto che verrà fuori che non ha fatto niente. E ha detto che lui si dimette, così evitiamo le polemiche in campagna elettorale. Ma siccome Di Maio gli ha dato dell'assassino, mi piace l'idea che De Luca lo quereli e lui rinunci all'immunità parlamentare. Staccherei pop corn e biglietto per vedere l'udienza in tribunale per la querela di chi gli ha dato dell'assassino", ha dichiarato Renzi.

Parlando delle prossime elezioni politiche, Matteo Renzi non ha risparmiato un attacco a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "Un governo di larghe intese con Forza Italia? Berlusconi si è appena fidanzato con Salvini, che fa? Rompe subito il fidanzamento?". "Non sarebbe deludente per i cittadini avere un altro governo non scelto nelle urne?", ha domandato Giletti nel corso dell'intervista. "Sì, è per questo che avevamo fatto il referendum e volevamo il ballottaggio e il modello Macron. Adesso però c'è la democrazia parlamentare, la rispetto, cercheremo di far tutto per vincere noi ma c'è di sicuro che il Pd non può governare con gli estremisti".

Conlcudendo, infine, Renzi ha lanciato un frecciata al leader di Forza Italia: "Berlusconi pensa di aver avuto un fratello gemello che governava in passato, ma era lui. Comunque onore al merito delle campagne elettorali di Berlusconi".