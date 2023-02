Sma Campania, promozioni senza concorso e auto noleggiate a costi più alti: indaga Corte dei Conti La magistratura contabile indaga sulla società in house della Regione che si occupa dei rifiuti, già al centro dell’inchiesta Bloody Money di Fanpage.it.

A cura di Pierluigi Frattasi

Uso delle carte precaricate aziendali e gestione della cassa economale, progressioni verticali di carriera senza concorso, uso di auto a noleggio senza passare per gare d'appalto e convenzioni Consip, con costi potenzialmente superiori, superminimi ai dipendenti. Sono solo alcune delle voci di spesa della Sma Campania finiti sotto i riflettori della Procura della Corte dei Conti della Campania.

La magistratura contabile indaga sulla società in house della Regione che si occupa dei rifiuti, già finita nella bufera per l'inchiesta della Procura ordinaria sui presunti appalti truccati. L'inchiesta della Corte dei Conti è ancora alle prime battute, si tratta solo di ipotesi e non ci sono ancora indagati al momento.

La Sma Campania è stata al centro dell'inchiesta giornalistica Blood Money di Fanpage.it del 2018 sul traffico di rifiuti e sul sistema che c'era dietro: gare truccate, sversamenti illeciti e tangenti. Un lavoro riconosciuto recentemente anche nell'ordinanza di 180 pagine del gip sul caso Sma Campania.

L'inchiesta parallela della Corte dei Conti

Il filone di indagine della Corte dei Conti corre parallelo a quello della Procura ordinaria ed è ancora alle prime battute. Inchiesta coordinata dal pubblico ministero contabile Davide Vitale, indagini delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, che si concentrerebbe sugli anni 2012-22. L'obiettivo della magistratura contabile è quello di chiarire diverse circostanze di presunta malagestione amministrativa nella conduzione della Sma Campania.

I militari della Guardia di Finanza negli ultimi mesi hanno passato al setaccio carte e tabelle, per verificare se ci siano anomalie nelle spese della società partecipata regionale. Una indagine ancora alle fasi iniziali, come si è detto, anche se sembrerebbe che la Corte dei Conti abbia già presentato degli atti di costituzione di messa in mora, a scopo cautelativo, al fine di interrompere il termine di prescrizione per alcuni dipendenti di Sma.

Nel mirino degli investigatori contabili ci sono diversi capitoli di spesa: il noleggio delle vetture aziendali, per esempio, ma anche le spese per i servizi di telefonia, alcuni superminimi accordati a dipendenti. E, ancora, le progressioni verticali, una sorta di promozione di carriera, per le quali la magistratura contabile sta cercando di capire se siano state effettuate delle selezioni pubbliche trasparenti.