Nuovo sabato di manifestazioni dei gilet gialli. Si conta una nuova vittima, la decima dall’inizio della mobilitazione. Si tratta di un automobilista rimasto ucciso la notte scorsa in un incidente stradale provocato da un blocco dei gilet gialli a Perpignan, nella regione dei Pirenei Orientali. Il procuratore di Perpignan, Jean-Jacques Fagni, ha confermato la morte dell'automobilista, che ha tamponato un camion fermo a un blocco stradale all'ingresso dell'autostrada. “Il conducente del tir – ha precisato il procuratore – è rimasto sul posto aspettando l'arrivo della polizia, contrariamente alle persone che bloccavano la strada e che sono fuggite. Sono rimaste sul posto solo due o tre donne in gilet giallo, sotto shock, che hanno atteso la polizia”. Polizia e blindati sono in allerta a Parigi ma anche in altre città francesi, come Lione, Tolosa, Orleans e in Bretagna. Sono numerosi i blocchi sulle strade e autostrade. Bloccato questa mattina anche l’accesso al traforo del Monte Bianco.

Centinaia di gilet gialli a sorpresa oggi a Montmartre – Centinaia di manifestanti sono comparsi oggi a sorpresa nel quartiere parigino di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet, che aveva annunciato, forse per depistare polizia e giornalisti, un raduno anche a Versailles dove però non si è presentato praticamente nessuno. Con l’arrivo dei gilet gialli i negozi del quartiere Montmartre, uno dei più turistici della capitale francese, hanno cominciato a chiudere le saracinesche forse per proteggersi da eventuali atti di vandalismo. A Versailles invece, dove la reggia è stata eccezionalmente chiusa ai turisti in via precauzionale, non c’è al momento nessun manifestante, tanto che le strade sono state riaperte.