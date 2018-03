Drammatica scoperta nelle scorse ore in un'abitazione del comune di Montegiorgio, in provincia di Fermo. Una donna di 79 anni è stata trovata morta in casa sua dove qualcuno probabilmente l'ha uccisa dopo averla legata mani e piedi. La vittima è la pensionata Maria Biancucci il cui corpo è stato ritrovato senza vita ancora legato sul letto della sua camera che era in completo disordine. A fare la macabra scoperta è stato lo stesso figlio della donna nella tarda serata di domenica. Al suo rientro, infatti si è ritrovato la casa sottosopra e quando è andato a controllare la madre in camera l'ha trovata già cadavere. L'uomo ha immediatamente dato l'allarme chiamando il 112 e sul sposto son intervenuti carabinieri e ambulanza ma per l'anziana non c'era più nulla da fare.

L'episodio in una abitazione della frazione di Alteta dove l'anziana, che avrebbe compiuto ottanta anni ad aprile, vive da tempo. I militari hanno subito avviato le indagini sul caso, ipotizzando immediatamente una rapina o un furto finito male viste le condizioni della casa. I carabinieri di Montegiorgio guidati dal capitano Gianluca Giglio, comunque in queste ore stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella casa per accertare i fatti. Sarà necessario cercare di capire cosa effettivamente manca all'interno dell'abitazione, comprendere se ci sono segni di effrazione e soprattutto capire l'esatta causa della morte della donna. “Sono rientrato a casa, sono andato in camera, ho visto qualcosa che non andava e mi sono precipitato da mia madre. L’ho trovata sul letto in pigiama mani e piedi legati: me l’hanno ammazzata” ha dichiarato il figlio della donna. Maggiori chiarimenti infatti potrebbero arrivare dell'esame della scena del crimine e dai risultati sul cadavere della 79enne. Secondo i primi rilievi del medico legale intervenuto sul posto, sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza ma probabilmente sul cadavere verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni.