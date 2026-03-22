Vogliono figli ma lei è sterile, violentano 14enne e la costringono a fare da madre surrogata: coppia arrestata in Usa

Secondo l’accusa, la coppia avrebbe preso di mira la ragazzina che sarebbe stata abusata sessualmente dall’uomo con la complicità della compagna e costretta a rimanere incinta per portare a termine una gravidanza che sarebbe dovuta servire a dare dei figli ai due.

(Immagine di repertorio)

Una coppia dell'Oklahoma è stata arrestata in Usa con l'accusa di aver abusato sessualmente di una ragazzina di soli 14 anni costringendola a diventare una sorta di madre surrogata per loro. La terribile vicenda arriva da Oklahoma City dove la polizia ha indagato per mesi sul caso a seguito della segnalazione di una quattordicenne incinta di due gemelli arrivata dai servizi sociali locali.

Indagini che hanno portato poi all'incriminazione di Erica Ramirez e Nathan Potier, entrambi di 36 anni, accusati di aver abusato della ragazza adolescente e di averla costretta a rimanere incinta per dare loro un figlio visto che la donna è sterile. Secondo quanto emerge dai documenti del tribunale resi noti dai giornali locali, le indagini sono iniziate nel dicembre dello scorso anno dopo che un assistente sociale dei servizi per l'infanzia ha inviato una segnalazione per la quattordicenne incinta.

Le successive indagini hanno stabilito che la ragazzina era stata presa di mira e circuita dalla coppia, quindi abusata sessualmente e costretta a rimanere incinta per portare a termine una gravidanza che sarebbe dovuta servire a dare dei figli ai due fidanzati. Durante gli interrogatori, la donna incriminata aveva affermato davanti agli agenti di voler avere dei figli col compagno, ma di non essere in grado perché si era sottoposta a una legatura delle tube.

Gli investigatori ottennero quindi un mandato di perquisizione e pianificarono di prelevare il DNA di Potier per stabilire se fosse il padre dei gemelli ma i due fuggirono dallo Stato prima di ogni controllo. Per mesi la polizia ha cercato di rintracciarli senza successo.

Nei giorni scorsi infine i due sono stati individuati e arrestati nello stato del Nevada dove si erano rifugiati. L'uomo deve rispondere alle accuse di violenza sessuale su minore mentre la donna è accusata di favoreggiamento di abuso sessuale su minore. Potier e Palmer sono stati trasferiti al centro di detenzione della contea di Washoe e saranno estradati in Oklahoma per affrontare le accuse a loro carico. La donna è detenuta con una cauzione di 200mila dollari e l'uomo con una cauzione di 300mila dollari. L'adolescente intanto è stata consegnata a una famiglia affidataria.