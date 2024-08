Violenta turbolenza in volo, 7 persone sbalzate via e ferite sull’aereo: atterraggio di emergenza in Usa

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Sette persone sono rimaste ferite, tra cui una in modo serio, dopo che un aereo di linea Boeing 737 è stato colpito in pieno da una improvvisa e violenta turbolenza in volo che lo ha costretto anche a un atterraggio di emergenza in Tennessee, in Usa. Protagonista dello spaventoso momento un volo della United Airlines partito da Cancun, in Messico, e diretto a Chicago.

La turbolenza si è verificata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 agosto, mentre l’aereo con 179 persone a bordo, tra cui sette membri dell'equipaggio, si trovava sui cieli della Louisiana. Secondo la Federal Aviation Administration, infatti, l'aereo ha segnalato per la prima volta la turbolenza mentre sorvolava lo Stato americano e poco dopo ha richiesto e ottenuto un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Memphis, in Tennessee.

La rotta del volo

Secondo la compagnia aerea, in quel momento erano acese le spie per indicare di rimanere seduti e allacciare le cinture e questo ha impedito danni più gravi. I dati di FlightRadar24 indicano che il velivolo ha iniziato a virare verso Memphis intorno alle 14:30. Dopo aver fatto un giro a sud della città, si è diretto verso il centro della città per atterrare all'aeroporto locale circa 20 minuti dopo. Pompieri e paramedici hanno accolto l'aereo al gate dell'aeroporto e hanno medicato i passeggeri feriti e portato il passeggero in ospedale.

Come comunicato dal dipartimento dei vigili del fuoco di Memphis, le cui squadre sono intervenute sul posto con paramedici e ambulanze, una persona è stata ricoverata in ospedale, anche se le sue condizioni non sono gravi, mentre altre sei feriti hanno rifiutato le cure e il trasporto in ospedale: hanno proseguito il viaggio e l'entità delle loro ferite non è nota.

Dopo lo scalo imprevisto a Memphis, il volo infatti poi ha proseguito verso l'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago, dove è arrivato con due ore di ritardo. "Siamo grati al nostro equipaggio per gli sforzi profusi nel garantire la sicurezza dei nostri dipendenti e clienti. I paramedici hanno accolto l'aereo al gate e hanno trasportato un passeggero in ospedale" ha comunicato la compagnia aerea aggiungendo: “Il volo United 1196 è stato dirottato a Memphis dopo aver incontrato per un breve periodo una forte turbolenza mentre era acceso il segnale delle cinture di sicurezza". L’autorità Usa per i voli civili, la FFA, sta indagando sull'incidente.