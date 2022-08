Vicesindaco filmato di nascosto con escort e ricattato, sotto accusa il sindaco: “Voleva liberarsene” Il caso in Francia dove i protagonisti della torbida storia sono Gilles Artigues, ex vicensindaco di Saint Etienne, e il sindaco Gaël Perdriau.

A cura di Antonio Palma

“Questo caso mi ha rovinato la vita", così oggi Gilles Artigues, ex vicensindaco di Saint Etienne, in Francia, è uscito oggi allo scoperto parlando per la prima volta dopo che una inchiesta giornalistica del quotidiano online Mediapart ha rivelato uno scandalo a luci rosse nel comune capoluogo del dipartimento della Loira che lo riguarda direttamente.

Secondo i media francesi, l'esponente politico, molto impegnato nella comunità cattolica, è stato filmato a sua insaputa in compagnia di un escort, durante una serata a luci rosse a Parigi che però non era altro che una trappola allestita per lui. Era il 2015 e da allora sarebbe stato ricattato dagli avversari politici per mantenere segreto il video e successivamente costretto a rassegnare le dimissioni dal suo incarico.

Stando la stessa inchiesta, al vertice della trappola a luci rosse ci sarebbe il sindaco dello stesso comune, Gaël Perdriau, che avrebbe ideato tutto per vendicarsi e liberarsi di lui. Sindaco e vicesindaco infatti sono nemici politici da lungo tempo ma nel 2014 i leader dei loro rispettivi partiti a livello nazionale li avevano costretti a una alleanza concordando per Perdriau la carica di sindaco e per Artigues quella di vicesindaco.

Una convivenza politica difficilissima che, nella ricostruzione di Mediapart, sarebbe poi finita con gli amici del sindaco che avrebero piazzato una videocamera nella camera d’albergo e organizzato l’incontro a pagamento tra Artigues e un uomo, con lo scopo di ricattarlo.

“Questa storia mi ha rovinato la vita. Questa vita che è così bella e che tante volte ho pensato di lasciare, tanto ero disperato” ha scritto Artigues annunciando di voler ora sporgere denuncia contro i ricattatori grazie proprio a confessioni e prove raccolte dall’inchiesta del giornale.